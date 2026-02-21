Ігри в Steam стануть майже безплатними — фестивалі та розпродажі в березні 2026

Геймпад, за допомогою якого можна грати в ігри зі знижками. Фото: Pixabay

Українцям варто приготуватися до кількох масштабних подій у Steam, запланованих на березень 2026 року. Геймерів чекає сезонний розпродаж ігор і два тематичні фестивалі. Користувачі отримають захопливий контент, зокрема презентації новинок, демоверсії та вигідні знижки на культові тайтли.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Березневі фестивалі в Steam

Тематичні фестивалі — це нагода для розробників презентувати нові доробки, а для геймерів — дізнатися про цікаві тайтли і познайомитися з демоверсіями. Плюс події зазвичай супроводужють знижками і вигідними акційними пропозиціями.

У березні 2026 року відбудеться:

Фестиваль захисту вежами (Tower Defense Fest) — з 9 по 16 березня;

Фестиваль будинків та осель (House & Home Fest) — з 30 березня по 6 квітня.

Tower Defense — це ігровий жанр, який передбачає побудову веж і захист бази від хвиль ворогів. Культовими вважають Bloons TD 6 (219 грн), Stronghold Crusader (415 грн), Kingdom Two Crowns (103 грн, -75%), Dungeon Defenders (325) грн та ін.

Фестиваль будинків та осель буде фокусуватися на іграх про будівництво, симуляторах життя, створенні дизайну інтер'єра, управлінні нерухомістю тощо. Як приклад можна згадати про культовий Rust (1 346 грн, -10%), Palworld (450 грн, -25%) і Schedule (415 грн).

Популярні ігри в Steam можна купити з великими знижками. Фото: скриншот

Весняний розпродаж Steam

Також протягом тижня, з 19 по 26 березня, планується великий Весняний розпродаж. Це одна з чотирьох головних сезонних подій, яка дозволяє геймерам поповнити свою ігрову бібліотеку з дуже вигідними умовами. Користувачі Steam зможуть отримати знижки до 90-95% на безліч тайтлів — від новинок та інді-проєктів до популярних хітів, перевірених часом.

Зокрема під час Весняного розпродажу 2025 року були знижені ціни на S.T.A.L.K.E.R. 2, Persona 3 Reload, Resident Evil 4, Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth, Cyberpunk 2077, Metro Exodus та багато інших. Тому не завадить завчасно підготувати електронні гаманці для купівлі тайтлів, які раніше коштували дорого.

Нагадаємо, світова індустрія відеоігор перебуває на підйомі. Всього один мобільний тайтл приніс у 2025 році прибуток понад 2,5 млрд доларів, а весь ринок ігор на смартфони перевищив 120 млрд доларів доходу.

