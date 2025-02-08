Комик Александр Эллерт – на какие деньги живет в США и чем занимается

Куда исчез комик Александр Эллерт и на что живет за границей
Украинский комик, ведущий, сценарист студии "Квартал 95" и бывший возлюбленный актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт уехал из Украины в 2022 году. Он остался активным в социальных сетях, поэтому несложно узнать, чем мужчина занимается за границей, как зарабатывает и где живет.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда делся Александр Эллерт и на какие деньги живет.
На чем зарабатывает Александр Эллерт
Летом 2022 года комик покинул территорию Украины, по его словам, полностью законно. Он якобы воспользовался возможностью выезда по состоянию здоровья, однако не уточнил свою болезнь. Обосновался в Лос-Анджелесе, Калифорния. Судя по постам в Instagram, Эллерт часто путешествует по миру: побывал в Нью-Йорке, Сан-Диего, Чикаго, Майами, Сакраменто и многих городах Европы.
Он не просто отдыхает, а занимается стендапом, то есть продолжает карьеру комика. Получается, зарабатывает на концертных выступлениях, шутя о разных ситуациях из жизни. Многие украинцы упрекают Александра, что он пишет стендап на русском языке. Комик объяснил, что ведет коммуникацию в США как на английском, так и на русском.
-
Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот
-
Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот
-
Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот
-
Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот
-
Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот
-
Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот
Мужчина часто шутит над Путиным и не оставляет сомнений в своей проукраинской позиции, пренебрежительно говоря о россиянах. Плюс в социальных сетях занимается благотворительностью, информируя о сборах на ВСУ и призывая подписчиков присоединиться к поддержке военных.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, бывший сценарист студии "Квартал 95" Максим Вышинский признался в интервью, сколько зарабатывают авторы сценок. Он получал в среднем 500 долларов за номер, который показали на сцене, плюс имел дополнительные деньги с шуток, написанных для сценок других сценаристов.
Также мы писали, сколько объектов недвижимости имеет певица и блогер Анна Тринчер. Она владеет тремя квартирами в Киеве, расположенными в разных элитных жилых комплексах, и одним земельным участком в Киевской области.
Читайте Новини.LIVE!