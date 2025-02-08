Комик Александр Эллерт – на какие деньги живет в США и чем занимается

Комик Александр Эллерт. Фото: ellert_a/Instagram

Украинский комик, ведущий, сценарист студии "Квартал 95" и бывший возлюбленный актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт уехал из Украины в 2022 году. Он остался активным в социальных сетях, поэтому несложно узнать, чем мужчина занимается за границей, как зарабатывает и где живет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда делся Александр Эллерт и на какие деньги живет.

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На чем зарабатывает Александр Эллерт

Летом 2022 года комик покинул территорию Украины, по его словам, полностью законно. Он якобы воспользовался возможностью выезда по состоянию здоровья, однако не уточнил свою болезнь. Обосновался в Лос-Анджелесе, Калифорния. Судя по постам в Instagram, Эллерт часто путешествует по миру: побывал в Нью-Йорке, Сан-Диего, Чикаго, Майами, Сакраменто и многих городах Европы.

Он не просто отдыхает, а занимается стендапом, то есть продолжает карьеру комика. Получается, зарабатывает на концертных выступлениях, шутя о разных ситуациях из жизни. Многие украинцы упрекают Александра, что он пишет стендап на русском языке. Комик объяснил, что ведет коммуникацию в США как на английском, так и на русском.

Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот

Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот

Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот

Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот

Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот

Выступления Александра Эллерта со стендапом в США. Фото: скриншот 1 / 6

Мужчина часто шутит над Путиным и не оставляет сомнений в своей проукраинской позиции, пренебрежительно говоря о россиянах. Плюс в социальных сетях занимается благотворительностью, информируя о сборах на ВСУ и призывая подписчиков присоединиться к поддержке военных.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, бывший сценарист студии "Квартал 95" Максим Вышинский признался в интервью, сколько зарабатывают авторы сценок. Он получал в среднем 500 долларов за номер, который показали на сцене, плюс имел дополнительные деньги с шуток, написанных для сценок других сценаристов.

Также мы писали, сколько объектов недвижимости имеет певица и блогер Анна Тринчер. Она владеет тремя квартирами в Киеве, расположенными в разных элитных жилых комплексах, и одним земельным участком в Киевской области.