Зарплату розсекретили – скільки отримують автори "Кварталу 95"

Актори "Кварталу 95". Фото: скриншот/YouTube

Сценарії концертних номерів для студії "Квартал 95" приносять авторам кілька сотень доларів у середньому. Фіксована ставка за написаний текст із жартами відсутня, працівникам платять за кількість затверджених на концерт номерів.

Про це розповів колишній сценарист студії Максим Вишинський в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк на її YouTube-каналі.

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Український стендап-комік Макс Вишинський довгий час працював на "Квартал 95" і писав жарти для концертів. У січні 2025 року він повідомив на власній Instagram-сторінці, що прийшов час прощатися зі студією, якій він присвятив 10 років життя.

В інтерв’ю екссценарист зізнався, що в нього не було фіксованої ставки на роботі. Авторам платили за кількість зіграних на сцені номерів. Тобто якщо жоден написаний сценарій не затвердили, то коштів за текст і витрачений час можна не чекати.

"Пройшло в мене два номери — отримав за два номери, не пройшло нічого — я отримую просто за дописку, бо я пишу жарти в інші номери своїх колег. В середньому один номер коштує десь 500 доларів. За концерт можна отримати 1 500-2 000 доларів, якщо зайшло кілька номерів", — зауважив Вишинський.

Також сценаристам платять за окремі жарти, написані для інших номерів. Редактор надсилає акторам список усіх затверджених сценок, а ті відмічають в документі свої жарти, аби їм нарахували доплату за роботу. Комік зізнався, що ніколи не цікавився питанням, який бюджет розподіляють на кожен концерт "Кварталу 95".

Нагадаємо, Максим Вишинський в інтерв’ю також розповів, що якийсь час ображався на Олену Кравець. Вона відмовлялася грати на сцені "Кварталу 95" повій, а номерів із таким персонажів було багато. Оскільки сценаристам платять за зіграний номер, Максим не отримував кошти за виконану роботу.

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