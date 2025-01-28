Великі зарплати в Україні — професії, умови та виклики

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок праці в Україні постійно змінюється, пристосовуючись до викликів війни та економічної нестабільності. На фоні цих змін зарплати для деяких категорій працівників помітно зростають, а роботодавці пропонують додаткові переваги, щоб утримати й залучити таланти.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю "РБК-Україна" розповіла про дефіцитні професії та їхні зарплати.

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За її словами, причиною структурного безробіття є багаторічна непопулярність робітничих професій в Україні. Деякі професії традиційно вважалися непрестижними та низькооплачуваними, але сьогодні ситуація змінюється. Наприклад, електрозварникам пропонують зарплати до 100 тис. грн, а операторам верстатів із числовим програмним управлінням — до 120 тис. грн на місяць. Водночас швачки, які колись вважалися малозатребуваними, тепер мають значно вищі оклади, ніж очікувалося.

Як зазначила Жовтяк, після війни Україна гостро потребуватиме спеціалістів для відновлення економіки та інфраструктури. Найбільший попит очікується у будівництві, енергетиці, сфері водо- та газопостачання. Також зростатиме попит на молодший медичний персонал і соціальних працівників.

Ринок праці: додаткові переваги для працівників

Сучасні роботодавці розуміють, що лише зарплатою залучити спеціалістів складно. Тому пропонують розширені соціальні пакети. Наприклад, компанії оплачують оренду житла, забезпечують транспорт до місця роботи, організовують безкоштовне харчування та навіть надають медичне страхування не тільки для працівників, а й для їхніх родин.

Яскравий приклад — підприємства, які релокувались із прифронтових зон, розповіла Жовтяк. Наприклад, в індустріальному парку Закарпатської області підприємства не тільки пропонують гідні зарплати, але й будують житло для своїх співробітників.

"Минулого тижня були на Сумщині. Заїхали на хлібозавод, там шукають технолога. Повірте, дуже висока зарплата, навіть для Києва, плюс житло та машина", — наголосила вона.

Географія вакансій: де платять більше

За словами Жовтяк, найлегше знайти роботу в великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса та Дніпро. У столиці зосереджено третину всіх вакансій країни.

Водночас у прифронтових регіонах ситуація значно складніша. У Сумах та Чернігівській області знайти роботу дуже важко через близькість до зони бойових дій. У Чернівцях, попри відносну стабільність, також бракує робочих місць через велику кількість дрібних підприємств і відсутність масштабного виробництва.

Зарплати після війни: перспективи та прогнози

Після закінчення війни на ринок праці повернеться багато захисників і захисниць. Однак, на думку Жовтяк, це не спричинить зниження зарплат. Закон конкуренції та демографії диктуватиме необхідність збереження високих окладів, особливо для дефіцитних професій.

Так, вже зараз найбільші зарплати, крім військових, отримують працівники IT-сфери, нерухомості, транспорту, логістики та HR. Також у лідерах залишаються спеціалісти з інженерних професій, оператори обладнання та працівники аграрного сектору.

Згідно з прогнозами Жовтяк, структура зарплат в Україні зберігатиметься, а за дефіцитними спеціальностями оклади продовжуватимуть зростати.

Раніше ми розбиралися, які професії будуть популярні серед молоді цього року. Адже ринок праці в Україні вступає в новий етап, коли роботодавці змушені не лише підвищувати зарплати, але й створювати привабливі умови для своїх працівників.

Як повідомлялося, цього року в Україні почали діяти оновлені правила індексації заробітних плат. Ці правила стосуються всіх організацій, які використовують найману працю.