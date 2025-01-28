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Большие зарплаты в Украине — профессии с доходом до 120 тысяч

28 января 2025 11:50
Катерина Балаєва - редактор
Большие зарплаты в Украине — профессии, условия и вызовы
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаєва - редактор

Рынок труда в Украине постоянно меняется, приспосабливаясь к вызовам войны и экономической нестабильности. На фоне этих изменений зарплаты для некоторых категорий работников заметно растут, а работодатели предлагают дополнительные преимущества, чтобы удержать и привлечь таланты.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью "РБК-Украина" рассказала о дефицитных профессиях и их зарплатах.

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По ее словам, причиной структурной безработицы является многолетняя непопулярность рабочих профессий в Украине. Некоторые профессии традиционно считались непрестижными и низкооплачиваемыми, но сегодня ситуация меняется. Например, электросварщикам предлагают зарплаты до 100 тыс. грн, а операторам станков с числовым программным управлением — до 120 тыс. грн в месяц. В то же время швеи, которые когда-то считались маловостребованными, теперь получают значительно более высокие оклады, чем ожидалось.

Как отметила Жовтяк, после войны Украина остро будет нуждаться в специалистах для восстановления экономики и инфраструктуры. Наибольший спрос ожидается в строительстве, энергетике, сфере водо- и газоснабжения. Также будет расти спрос на младший медицинский персонал и социальных работников.

Рынок труда: дополнительные преимущества для работников

Современные работодатели понимают, что только зарплатой привлечь специалистов сложно. Поэтому предлагают расширенные социальные пакеты. Например, компании оплачивают аренду жилья, обеспечивают транспорт к месту работы, организуют бесплатное питание и даже предоставляют медицинское страхование не только для работников, но и для их семей.

Яркий пример — предприятия, которые релоцировались из прифронтовых зон, рассказала Жовтяк. Например, в индустриальном парке Закарпатской области предприятия не только предлагают достойные зарплаты, но и строят жилье для своих сотрудников.

"На прошлой неделе были на Сумщине. Заехали на хлебозавод, там ищут технолога. Поверьте, очень высокая зарплата, даже для Киева, плюс жилье и машина", — подчеркнула она.

География вакансий: где платят больше

По словам Жовтяк, легче всего найти работу в крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса и Днепр. В столице сосредоточена треть всех вакансий страны.

В то же время в прифронтовых регионах ситуация значительно сложнее. В Сумах и Черниговской области найти работу очень трудно из-за близости к зоне боевых действий. В Черновцах, несмотря на относительную стабильность, также не хватает рабочих мест из-за большого количества мелких предприятий и отсутствия масштабного производства.

Зарплаты после войны: перспективы и прогнозы

После окончания войны на рынок труда вернется много защитников и защитниц. Однако, по мнению Жовтяк, это не повлечет за собой снижение зарплат. Закон конкуренции и демографии будет диктовать необходимость сохранения высоких окладов, особенно для дефицитных профессий.

Так, уже сейчас самые большие зарплаты, кроме военных, получают работники IT-сферы, недвижимости, транспорта, логистики и HR. Также в лидерах остаются специалисты по инженерным профессиям, операторы оборудования и работники аграрного сектора.

Согласно прогнозам Жовтяк, структура зарплат в Украине будет сохраняться, а по дефицитным специальностям оклады будут продолжать расти.

Ранее мы разбирались, какие профессии будут популярны среди молодежи в этом году. Ведь рынок труда в Украине вступает в новый этап, когда работодатели вынуждены не только повышать зарплаты, но и создавать привлекательные условия для своих работников.

Как сообщалось, в этом году в Украине начали действовать обновленные правила индексации заработных плат. Эти правила касаются всех организаций, которые используют наемный труд.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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