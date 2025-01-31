Зарплату рассекретили – сколько получают авторы "Квартала 95"

Актеры "Квартала 95". Фото: скриншот/YouTube

Сценарии концертных номеров для студии "Квартал 95" приносят авторам несколько сотен долларов в среднем. Фиксированная ставка за написанный текст с шутками отсутствует, сотрудникам платят за количество утвержденных на концерт номеров.

Об этом рассказал бывший сценарист студии Максим Вышинский в интервью журналистке Алине Доротюк на ее YouTube-канале.

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Украинский стендап-комик Макс Вышинский долгое время работал на "Квартал 95" и писал шутки для концертов. В январе 2025 года он сообщил на собственной Instagram-странице, что пришло время прощаться со студией, которой он посвятил 10 лет жизни.

В интервью экс-сценарист признался, что у него не было фиксированной ставки на работе. Авторам платили за количество сыгранных на сцене номеров. То есть если ни один из написанных сценариев не утвердили, то денег за текст и потраченное время можно не ждать.

"Прошло у меня два номера — получил за два номера, не прошло ничего — я получаю просто за дописку, потому что я пишу шутки в другие номера своих коллег. В среднем один номер стоит где-то 500 долларов. За концерт можно получить 1 500-2 000 долларов, если зашло несколько номеров", — отметил Вышинский.

Также сценаристам платят за отдельные шутки, написанные для других номеров. Редактор присылает актерам список всех утвержденных сценок, а те отмечают в документе свои шутки, чтобы им начислили доплату за работу. Комик признался, что никогда не интересовался вопросом, какой бюджет распределяют на каждый концерт "Квартала 95".

Напомним, Максим Вышинский в интервью также рассказал, что какое-то время обижался на Елену Кравец. Она отказывалась играть на сцене "Квартала 95" девушек легкого поведения, а номеров с таким персонажем было много. Поскольку сценаристам платят за сыгранный номер, Максим не получал деньги за выполненную работу.

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