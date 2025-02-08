Комік Олександр Еллерт – на які гроші живе в США і чим займається

Комік Олександр Еллерт. Фото: ellert_a/Instagram

Український комік, ведучий, сценарист студії "Квартал 95" і колишній коханий акторки Ксенії Мішиної Олександр Еллерт виїхав з України у 2022 році. Він залишився активним у соціальних мережах, тож нескладно дізнатися, чим чоловік займається за кордоном, як заробляє і де живе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди подівся Олександр Еллерт і на які гроші живе.

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На чому заробляє Олександр Еллерт

Влітку 2022 року комік покинув територію України, за його словами, повністю законно. Він нібито скористався можливістю виїзду за станом здоров’я, проте не уточнив свою хворобу. Облаштувався в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Судячи з постів у Instagram, Еллерт часто подорожує світом: побував у Нью-Йорку, Сан-Дієго, Чикаго, Маямі, Сакраменто і багатьох містах Європи.

Він не просто відпочиває, а займається стендапом, тобто продовжує кар’єру коміка. Виходить, заробляє на концертних виступах, жартуючи про різні ситуації з життя. Чимало українців дорікають Олександру, що він пише стендап російською мовою. Комік пояснив, що веде комунікацію в США як англійською, так і російською.

Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот

Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот

Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот

Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот

Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот

Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот 1 / 6

Чоловік часто жартує над Путіним і не залишає сумнівів у своїй проукраїнській позиції, зневажливо говорячи про росіян. Плюс у соціальних мережах займається благодійністю, інформуючи про збори на ЗСУ та закликаючи підписників долучитися до підтримки військових.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, колишній сценарист студії "Квартал 95" Максим Вишинський зізнався в інтерв’ю, скільки заробляють автори сценок. Він отримував у середньому 500 доларів за номер, який показали на сцені, плюс мав додаткові кошти з жартів, написаних для сценок інших сценаристів.

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