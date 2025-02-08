Комік Олександр Еллерт – на які гроші живе в США і чим займається

Куди зник комік Олександр Еллерт і на які гроші живе за кордоном
Український комік, ведучий, сценарист студії "Квартал 95" і колишній коханий акторки Ксенії Мішиної Олександр Еллерт виїхав з України у 2022 році. Він залишився активним у соціальних мережах, тож нескладно дізнатися, чим чоловік займається за кордоном, як заробляє і де живе.
Сайт Новини.LIVE розповідає, куди подівся Олександр Еллерт і на які гроші живе.
На чому заробляє Олександр Еллерт
Влітку 2022 року комік покинув територію України, за його словами, повністю законно. Він нібито скористався можливістю виїзду за станом здоров’я, проте не уточнив свою хворобу. Облаштувався в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Судячи з постів у Instagram, Еллерт часто подорожує світом: побував у Нью-Йорку, Сан-Дієго, Чикаго, Маямі, Сакраменто і багатьох містах Європи.
Він не просто відпочиває, а займається стендапом, тобто продовжує кар’єру коміка. Виходить, заробляє на концертних виступах, жартуючи про різні ситуації з життя. Чимало українців дорікають Олександру, що він пише стендап російською мовою. Комік пояснив, що веде комунікацію в США як англійською, так і російською.
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Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот
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Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот
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Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот
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Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот
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Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот
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Виступи Олександра Еллерта зі стендапом у США. Фото: скриншот
Чоловік часто жартує над Путіним і не залишає сумнівів у своїй проукраїнській позиції, зневажливо говорячи про росіян. Плюс у соціальних мережах займається благодійністю, інформуючи про збори на ЗСУ та закликаючи підписників долучитися до підтримки військових.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, колишній сценарист студії "Квартал 95" Максим Вишинський зізнався в інтерв’ю, скільки заробляють автори сценок. Він отримував у середньому 500 доларів за номер, який показали на сцені, плюс мав додаткові кошти з жартів, написаних для сценок інших сценаристів.
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