Некоторые украинцы могут забыть о замене паспорта: кому выдают документ без срока действия

Очки лежат на паспорте Украины.

Для каждого гражданина Украины паспорт — это главный документ. Его выдают на определенный период, в зависимости от возраста человека. Однако некоторые украинцы могут получить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты без ограничения срока действия.

О том, кто может получить бессрочный паспорт и какие требования для этого нужно выполнить в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.

На какой период выдаются паспорта в Украине

Согласно Закону Украины № 3709-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом", установлены следующие сроки оформления ID-карты:

для граждан в возрасте от 18 до 65 лет документ выдается на 10 лет;

для лиц, не достигших 18 лет, паспорт оформляется сроком на 4 года;

для людей, достигших 65-летнего возраста, паспорт оформляется бессрочно.

Таким образом, украинцы после 65 лет больше не обязаны регулярно менять внутренний паспорт каждые 10 лет, как это было раньше.

При этом важно учитывать, что в самом документе все равно указывается срок действия. Согласно международным стандартам, в графе "действителен до" проставляется дата, которая рассчитывается как 50 лет от даты выдачи ID-карты.

В Миграционной службе отмечают, что это правило касается исключительно внутреннего паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Для загранпаспорта условия остаются неизменными — он оформляется на срок до 10 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что чтобы не иметь проблем из-за второго гражданства, украинцам можно получать паспорт только тех стран, которые есть в специальном списке от правительства. Его уже утвердил Кабмин, и по состоянию на апрель 2026 года туда входят только пять государств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство отменило временное правило, которое позволяло пользоваться загранпаспортами с продленным сроком. Ранее это было возможно из-за войны и проблем с консульствами, но теперь это не работает. Если у вас такой паспорт, вас могут не пустить на самолет или не впустить в другую страну.