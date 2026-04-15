Головна Економіка Хто в Україні може отримати паспорт без строку дії у 2026 році

Дата публікації: 15 квітня 2026 16:10
Деякі українці можуть забути про заміну паспорта: кому видають документ без строку дії
Окуляри лежать на паспорті України. Фото: Новини.LIVE

Для кожного громадянина України паспорт — це головний документ. Його видають на певний період, залежно від віку людини. Однак деякі українці можуть отримати паспорт громадянина України у формі ID-картки без обмеження строку дії.

Про те, хто може отримати безстроковий паспорт та які вимоги для цього потрібно виконати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.

На який період видаються паспорти в Україні

Відповідно до Закону України № 3709-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном", встановлені такі строки оформлення ID-картки:

  • для громадян віком від 18 до 65 років документ видається на 10 років;
  • для осіб, які не досягли 18 років, паспорт оформлюється строком на 4 роки;
  • для людей, які досягли 65-річного віку, паспорт оформлюється безстроково.

Таким чином, українці після 65 років більше не зобов’язані регулярно міняти внутрішній паспорт кожні 10 років, як це було раніше.

При цьому важливо враховувати, що в самому документі все одно зазначається строк дії. Згідно з міжнародними стандартами, у графі "чинний до" проставляється дата, яка розраховується як 50 років від дати видачі ID-картки.

В Міграційній службі наголошують, що це правило стосується виключно внутрішнього паспорта громадянина України у формі ID-картки. Для закордонного паспорта умови залишаються незмінними — він оформлюється на строк до 10 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що щоб не мати проблем через друге громадянство, українцям можна отримувати паспорт тільки тих країн, які є в спеціальному списку від уряду. Його вже затвердив Кабмін, і станом на квітень 2026 року туди входять лише п’ять держав.

Також Новини.LIVE розповідали, що уряд скасував тимчасове правило, яке дозволяло користуватись закордонними паспортами з продовженим терміном. Раніше це було можливо через війну та проблеми з консульствами, але тепер це не працює. Якщо у вас такий паспорт, вас можуть не пустити на літак або не впустити в іншу країну.

документи ID-картки паспорт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
