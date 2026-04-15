Деякі українці можуть забути про заміну паспорта: кому видають документ без строку дії

Хто в Україні може отримати паспорт без строку дії у 2026 році
Для кожного громадянина України паспорт — це головний документ. Його видають на певний період, залежно від віку людини. Однак деякі українці можуть отримати паспорт громадянина України у формі ID-картки без обмеження строку дії.
Про те, хто може отримати безстроковий паспорт та які вимоги для цього потрібно виконати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.
На який період видаються паспорти в Україні
Відповідно до Закону України № 3709-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном", встановлені такі строки оформлення ID-картки:
- для громадян віком від 18 до 65 років документ видається на 10 років;
- для осіб, які не досягли 18 років, паспорт оформлюється строком на 4 роки;
- для людей, які досягли 65-річного віку, паспорт оформлюється безстроково.
Таким чином, українці після 65 років більше не зобов’язані регулярно міняти внутрішній паспорт кожні 10 років, як це було раніше.
При цьому важливо враховувати, що в самому документі все одно зазначається строк дії. Згідно з міжнародними стандартами, у графі "чинний до" проставляється дата, яка розраховується як 50 років від дати видачі ID-картки.
Чи можна оформити безстроковий закордонний паспорт в Україні
В Міграційній службі наголошують, що це правило стосується виключно внутрішнього паспорта громадянина України у формі ID-картки. Для закордонного паспорта умови залишаються незмінними — він оформлюється на строк до 10 років.
