Поверка счетчиков воды в Украине: как часто проводится и кто за это должен платить

Украинцы обязаны периодически проверять свои водяные счетчики. Такая процедура называется поверкой и нужна для того, чтобы проверить точность показаний и исправность прибора. Это позволяет избежать переплат за воду и спорных ситуаций с поставщиками коммунальных услуг. В отличие от газовых счетчиков, где расходы на поверку обычно покрывает оператор газораспределительных сетей, в случае с водомерами оплата может ложиться на потребителя.

О том, когда украинцам нужно проводить поверку счетчиков воды и кто ее оплачивает, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как часто проводится поверка счетчиков воды и кто этим занимается в Украине

Согласно действующим нормам, поверку счетчиков воды необходимо проводить один раз в четыре года. Специалисты отмечают, что своевременная поверка гарантирует корректный учет потребленной воды и защищает интересы потребителя.

Соблюдение установленных сроков и обращение только в официально уполномоченные учреждения помогает избежать лишних расходов и недоразумений с поставщиками услуг.

Проверку водяных счетчиков разрешено проводить исключительно сертифицированным организациям. К ним относятся:

научные метрологические учреждения с международно признанными возможностями измерений и калибровки;

специализированные метрологические центры и аккредитованные лаборатории, имеющие разрешение на выполнение таких работ.

Кто оплачивает процедуру поверки счетчиков воды в Украине

Расходы на поверку по общему правилу возлагаются на владельца прибора, если иное не прописано в договоре с поставщиком. То есть:

при наличии индивидуального договора водоснабжения оплату обычно осуществляет сам потребитель;

если же договор индивидуальный отсутствует, а приборы учета находятся в сфере ответственности водоканала или управляющего дома (например, ОСМД), то организация, которая предоставляет услугу, обеспечивает проведение поверки.

Если счетчик проходит поверку успешно, его пригодность подтверждается специальной отметкой или клеймом, а владельцу выдается соответствующий документ установленного образца.

В случае же, когда прибор признают непригодным к дальнейшему использованию, его необходимо заменить. Об этом составляется официальный акт или справка о непригодности.

