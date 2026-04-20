Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кто проверяет и платит за поверку счетчиков воды: правила в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 16:25
Поверка счетчиков воды в Украине: как часто проводится и кто за это должен платить
Процедура поверки счетчиков воды. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы обязаны периодически проверять свои водяные счетчики. Такая процедура называется поверкой и нужна для того, чтобы проверить точность показаний и исправность прибора. Это позволяет избежать переплат за воду и спорных ситуаций с поставщиками коммунальных услуг. В отличие от газовых счетчиков, где расходы на поверку обычно покрывает оператор газораспределительных сетей, в случае с водомерами оплата может ложиться на потребителя.

О том, когда украинцам нужно проводить поверку счетчиков воды и кто ее оплачивает, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как часто проводится поверка счетчиков воды и кто этим занимается в Украине

Согласно действующим нормам, поверку счетчиков воды необходимо проводить один раз в четыре года. Специалисты отмечают, что своевременная поверка гарантирует корректный учет потребленной воды и защищает интересы потребителя.

Соблюдение установленных сроков и обращение только в официально уполномоченные учреждения помогает избежать лишних расходов и недоразумений с поставщиками услуг.

Проверку водяных счетчиков разрешено проводить исключительно сертифицированным организациям. К ним относятся:

  • научные метрологические учреждения с международно признанными возможностями измерений и калибровки;
  • специализированные метрологические центры и аккредитованные лаборатории, имеющие разрешение на выполнение таких работ.

Кто оплачивает процедуру поверки счетчиков воды в Украине

Расходы на поверку по общему правилу возлагаются на владельца прибора, если иное не прописано в договоре с поставщиком. То есть:

  • при наличии индивидуального договора водоснабжения оплату обычно осуществляет сам потребитель;
  • если же договор индивидуальный отсутствует, а приборы учета находятся в сфере ответственности водоканала или управляющего дома (например, ОСМД), то организация, которая предоставляет услугу, обеспечивает проведение поверки.

Если счетчик проходит поверку успешно, его пригодность подтверждается специальной отметкой или клеймом, а владельцу выдается соответствующий документ установленного образца.

В случае же, когда прибор признают непригодным к дальнейшему использованию, его необходимо заменить. Об этом составляется официальный акт или справка о непригодности.

Ранее Новини.LIVE писали, что газ удобный и недорогой, но может быть опасным. Поэтому тем, кто им пользуется, стоит позаботиться о безопасности дома и установить датчик, который вовремя покажет утечку и поможет избежать отравления или взрыва. Стоят такие устройства сейчас несколько тысяч гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сэкономить на свете украинцы могут, если установят двухзонный счетчик "день-ночь". Он отдельно считает электроэнергию в разные периоды суток, причем ночью тариф вдвое ниже. Получается, что чем больше пользуешься техникой после 23:00, тем меньше платишь.

коммунальные услуги водоснабжение проверки счетчики
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации