Новые правила поверки счетчиков в Украине: что изменилось в 2026 году

Кабмин обновил правила проверки счетчиков воды, газа и электроэнергии. Изменились требования к организациям, которые проводят поверку. Теперь процедура должна стать понятной и структурированной — с конкретными сроками и прозрачными требованиями на каждом этапе.

О том, как изменится процесс поверки счетчиков и что это означает для потребителей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Каким критериям теперь должны соответствовать организации, которые проводят поверку счетчиков

Речь идет об изменениях в правительственное постановление №117 от 24 февраля 2016 года. Как пояснил заместитель министра экономики, окружающей среды и аграрного сектора Виталий Петрук, государство хочет сделать максимально прозрачным контроль за тем, какие именно компании получают полномочия на проверку счетчиков.

"По показаниям счетчиков начисляются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы", — подчеркнул Петрук.

Теперь специальная комиссия при Минэкономики будет оценивать кандидатов по пяти критериям:

профессиональную подготовку персонала;

уровень независимости и объективности;

правильность оформления документов;

эффективность системы контроля качества;

наличие необходимого оборудования и помещений.

В состав комиссии будут допускать только экспертов с опытом работы не менее пяти лет. А персонал организации должен будет сдать тест из 40 вопросов и продемонстрировать практические навыки проверки счетчиков.

Что еще изменится в процессе поверки счетчиков

Среди ключевых нововведений — более оперативная коммуникация с бизнесом. Если компания подает неполный пакет документов, ей сообщат об этом в течение трех рабочих дней. После этого дадут еще 10 дней на исправление недостатков. То есть заявку не будут отклонять сразу — предусмотрена возможность ее доработать.

Предусмотрена и возможность обжалования решений. Если компания не согласна с результатами, у нее есть 5 рабочих дней, чтобы подать возражения. Их рассмотрение будет длиться еще 5 дней.

Также установлены четкие сроки для аннулирования разрешений. Если возникает необходимость отменить свидетельство, решение должны принять в течение до 20 рабочих дней.

Кроме того, определены четкие сроки для судебной защиты. Если компании отказали в выдаче разрешения, она может обратиться в суд в течение шести месяцев.

В Кабмине ожидают, что эти изменения помогут сделать правила более понятными для бизнеса, а также повысят доверие потребителей к начислениям за коммунальные услуги.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле для большинства украинцев тариф на электроэнергию не изменится и составит 4,32 грн за кВт-ч. Но можно платить меньше, если пользоваться ночным тарифом. Правда, для этого надо установить специальный счетчик, который отдельно считает электричество днем и ночью.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине обновляют систему учета газа. На старые счетчики ставят смарт-модули, благодаря которым передавать данные станет быстрее и проще. Уже закупили 40 тысяч таких украинских устройств и бесплатно передали газораспределительной компании.