Нові правила повірки лічильників в Україні: що змінилось у 2026 році

Кабмін оновив правила перевірки лічильників води, газу та електроенергії. Змінились вимоги до організацій, які проводять повірку. Тепер процедура має стати зрозумілою і структурованою — із конкретними термінами та прозорими вимогами на кожному етапі.

Про те, як зміниться процес повірки лічильників та що це означає для споживачів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Яким критеріям тепер повинні відповідати організації, які проводять перевірку лічильників

Йдеться про зміни до урядової постанови №117 від 24 лютого 2016 року. Як пояснив заступник міністра економіки, довкілля та аграрного сектору Віталій Петрук, держава хоче зробити максимально прозорим контроль за тим, які саме компанії отримують повноваження на перевірку лічильників.

"За показниками лічильників нараховуються платіжки мільйонів українців. Тому держава має чітко контролювати, хто і на яких підставах отримує право перевіряти ці прилади", — наголосив Петрук.

Тепер спеціальна комісія при Мінекономіки оцінюватиме кандидатів за п’ятьма критеріями:

професійну підготовку персоналу;

рівень незалежності та об’єктивності;

правильність оформлення документів;

ефективність системи контролю якості;

наявність необхідного обладнання та приміщень.

До складу комісії допускатимуть лише експертів із досвідом роботи щонайменше п’ять років. А персонал організації повинен буде скласти тест із 40 запитань і продемонструвати практичні навички перевірки лічильників.

Що ще зміниться в процесі повірки лічильників

Серед ключових нововведень — більш оперативна комунікація з бізнесом. Якщо компанія подає неповний пакет документів, їй повідомлять про це протягом трьох робочих днів. Після цього дадуть ще 10 днів на виправлення недоліків. Тобто заявку не відхилятимуть одразу — передбачено можливість її доопрацювати.

Передбачено і можливість оскарження рішень. Якщо компанія не погоджується з результатами, вона має 5 робочих днів, щоб подати заперечення. Їх розгляд триватиме ще 5 днів.

Також встановлено чіткі строки для анулювання дозволів. Якщо виникає потреба скасувати свідоцтво, рішення мають ухвалити впродовж до 20 робочих днів.

Крім того, визначено чіткі строки для судового захисту. Якщо компанії відмовили у видачі дозволу, вона може звернутися до суду протягом шести місяців.

У Кабміні очікують, що ці зміни допоможуть зробити правила більш зрозумілими для бізнесу, а також підвищать довіру споживачів до нарахувань за комунальні послуги.

