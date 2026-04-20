Повірка лічильників води в Україні: як часто проводиться та хто за це повинен платити

Українці зобов’язані періодично перевіряти свої водяні лічильники. Така процедура називається повіркою і потрібна для того, щоб перевірити точність показників та справність приладу. Це дозволяє уникнути переплат за воду та спірних ситуацій із постачальниками комунальних послуг. На відміну від газових лічильників, де витрати на повірку зазвичай покриває оператор газорозподільних мереж, у випадку з водомірами оплата може лягати на споживача.

Про те, коли українцям потрібно проводити повірку лічильників води та хто її оплачує, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Як часто проводиться повірка лічильників води та хто цим займається в Україні

Згідно з чинними нормами, перевірку лічильників води необхідно проводити один раз на чотири роки. Фахівці наголошують, що своєчасна повірка гарантує коректний облік спожитої води та захищає інтереси споживача.

Дотримання встановлених строків і звернення лише до офіційно уповноважених установ допомагає уникнути зайвих витрат і непорозумінь із надавачами послуг.

Перевірку водяних лічильників дозволено проводити виключно сертифікованим організаціям. До них належать:

наукові метрологічні установи з міжнародно визнаними можливостями вимірювань і калібрування;

спеціалізовані метрологічні центри та акредитовані лабораторії, що мають дозвіл на виконання таких робіт.

Хто оплачує процедуру повірки лічильників води в Україні

Витрати на повірку за загальним правилом покладаються на власника приладу, якщо інше не прописано в договорі з постачальником. Тобто:

за наявності індивідуального договору водопостачання оплату зазвичай здійснює сам споживач;

якщо ж договір індивідуальний відсутній, а прилади обліку перебувають у сфері відповідальності водоканалу або управителя будинку (наприклад, ОСББ), то організація, яка надає послугу, забезпечує проведення повірки.

Якщо лічильник проходить повірку успішно, його придатність підтверджується спеціальною відміткою або клеймом, а власнику видається відповідний документ встановленого зразка.

У разі ж, коли прилад визнають непридатним до подальшого використання, його необхідно замінити. Про це складається офіційний акт або довідка про непридатність.

