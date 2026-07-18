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Главная Экономика Кто из украинцев должен заменить паспорт-книжечку на ID-карту: 5 категорий

Кто из украинцев должен заменить паспорт-книжечку на ID-карту: 5 категорий

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 18:05
Оформление ID-карты: кому из украинцев нужно отказаться от паспорта-книжки в 2026 году
Паспортный сервис и документы. Фото: Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы пользуются паспортами разного формата. Кто-то носит паспорт-книжечку образца 1994 года, а кому-то давно выдали ID-карту. Закон не определяет конкретной даты утраты силы бумажных документов, однако существуют случаи, когда замена паспорта-книжечки на ID-карту является обязательной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Кто должен оформить ID-карту

Украинцы могут по желанию обменять паспорт-книжку образца 1994 года на пластиковую карту. Бумажные документы, согласно украинскому законодательству, считаются действительными бессрочно. Однако можно выделить несколько случаев, когда замена на ID-карту является обязательной:

  • прошло 30 дней после дня рождения, когда человеку исполнилось 25 или 45 лет, и возникла необходимость вклеить новую фотографию в паспорт;
  • изменились личные данные владельца, например, фамилия;
  • документ стал непригодным из-за повреждения;
  • паспорт был утерян или потерян;
  • в персональных данных обнаружены ошибки.

В то же время постановление Кабинета Министров № 1202 "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения" предусматривает продление срока вклеивания фотографий в паспорт-книжку до конца военного положения и еще в течение 30 календарных дней после его отмены.

Какой штраф за просроченный паспорт

Финансовая ответственность установлена статьей 197 Кодекса об административных правонарушениях. Украинцы с недействительным паспортом при первом выявлении отделаются предупреждением, а затем обязаны уплатить штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 до 51 грн.

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Оформить ID-карту или заменить паспорт старого образца очень просто. Необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг по месту жительства, подразделение Государственной миграционной службы или сервисный центр ГП "Документ". Первая выдача пластикового документа осуществляется бесплатно.

Ранее Новини.LIVE писали, без какого документа водителей-мужчин не выпустят за границу. Чтобы успешно выехать из Украины, необходимо иметь биометрический заграничный паспорт, медицинскую страховку и военно-учетный документ. Ограничения на пересечение границы можно проверить в приложении "Резерв+".

Также Новини.LIVE рассказывали, какие паспорта считаются самыми сильными в мире. Рейтинг учитывает возможность граждан конкретной страны путешествовать без визы или специального разрешения. Самыми сильными являются паспорта Сингапура, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов.

документы ID-карты паспорт
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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