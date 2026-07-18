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Головна Економіка Хто з українців повинен замінити паспорт-книжечку на ID-картку: 5 категорій

Хто з українців повинен замінити паспорт-книжечку на ID-картку: 5 категорій

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 18:05
Оформлення ID-картки: хто з українців повинен відмовитися від паспорта-книжки у 2026 році
Паспортний сервіс і документи. Фото: Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українці користуються паспортами різного формату. Хтось носить книжечку зразка 1994 року, а комусь давно оформили ID-картку. Закон не визначає конкретної дати втрати чинності паперових документів, однак існують випадки, коли заміна паспорта-книжечки на ID-картку є обов'язковою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу України.

Хто повинен оформити ID-картку

Українці можуть за бажанням обміняти паспорт-книжку зразка 1994 року на пластикову картку. Паперові документи, згідно з українським законодавством, вважаються чинними безстроково. Проте можна виділити кілька випадків, коли заміна на ID-картку є обов'язковою:

  • минуло 30 днів після дня народження, коли людині виповнилося 25 або 45 років, і виникла потреба вклеїти нову фотографію в паспорт;
  • змінилися персональні дані власника, наприклад, прізвище;
  • документ став непридатним через пошкодження;
  • паспорт було втрачено або загублено;
  • в персональних відомостях виявили помилки.

Водночас постанова Кабінету Міністрів № 1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану" передбачає продовження терміну вклеювання фотографій у паспорт-книжку до кінця воєнного стану і ще протягом 30 календарних днів після його скасування.

Який штраф за прострочений паспорт

Фінансова відповідальність встановлена статтею 197 Кодексу про адміністративні правопорушення. Українці з недійсним паспортом в разі першого виявлення обходяться попередженням, а потім зобов’язані заплатити штраф у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 до 51 грн.

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Оформити ID-картку чи замінити паспорт старого зразка дуже просто. Необхідно звернутися в Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання, підрозділ Державної міграційної служби або сервісний центр ДП "Документ". Перша видача пластикового документу є безплатною.

Раніше Новини.LIVE писали, без якого документу водіїв-чоловіків не випустять за кордон. Щоб успішно виїхати з України, необхідно мати біометричний закордонний паспорт, медичне страхування та військово-обліковий документ. Обмеження на перетин кордону можна перевірити в застосунку "Резерв+".

Також Новини.LIVE розповідали, які паспорти вважаються найсильнішими у світі. Рейтинг враховує можливість громадян конкретної країни подорожувати без візи чи спеціального дозволу. Найсильнішими є паспорти Сінгапуру, Японії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

документи ID-картки паспорт
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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