Проблема пенсионного обеспечения: Устенко рассказал, что не так с системой выплат

Пенсионерка на улице Киеве. Фото: Новини.LIVE

Чтобы поддерживать пенсионеров в Украине и обеспечивать их регулярными выплатами в соответствии с правилами солидарной системы, необходимо иметь достаточное количество работающих лиц. Именно благодаря взносам с доходов трудоустроенных и самозанятых украинцев государство имеет возможность поддерживать пенсионеров. К сожалению, из-за выезда беженцев за границу, потерь на войне и других факторов ситуация значительно усложнилась.

Об этом рассказал экономист Олег Устенко в эфире Новини.LIVE.

Что может помочь пенсионной системе

По словам спикера, из-за полномасштабной войны в Украине сформировалось одно из худших соотношений количества работающих лиц к количеству пенсионеров. Из-за недостатка официально трудоустроенного персонала уменьшились поступления единого социального взноса — именно эти средства используют для пенсионного обеспечения.

"Для меня это сигнал того, что система находится не просто в критическом, а в абсолютно кризисном состоянии. Дабы иметь возможность дальше выплачивать деньги, надо решить вопрос, кто за это должен платить. Мигранты — это частичное решение проблемы", — отметил Олег Устенко.

С какими проблемами столкнется система

В то же время приглашение трудовых мигрантов в Украину не означает, что проблемы будут успешно решены. Стоит смотреть на процесс в долгосрочной перспективе и ответить на вопросы: достаточный ли у нас уровень техники и технологий, готово ли население к иностранцам на рабочих местах, на каком этапе фактор развития инфраструктуры и пр.

"С одной стороны, надо принимать быстрые решения, которые дадут возможность устоять системе — пенсионной и финансовой. С другой стороны, необходимо решать вопросы по развитию страны, технико-технологического прорыва", — констатировал экономист.

По его мнению, когда заходит речь о новых вызовах для Украины, то речь идет не только об открытии границы и приглашении трудовых мигрантов. Необходимо воспользоваться возможностью сделать этот экономический/технологический скачок, который делали другие страны после войны.

Что еще нужно знать украинцам

