Проблема пенсійного забезпечення: Устенко розповів, що не так із системою виплат

Пенсіонерка на вулиці Києві. Фото: Новини.LIVE

Щоб підтримувати пенсіонерів в Україні та забезпечувати їх регулярними виплатами відповідно до правил солідарної системи, необхідно мати достатню кількість працюючих осіб. Саме завдяки внескам із доходів працевлаштованих і самозайнятих українців держава має змогу підтримувати пенсіонерів. На жаль, через виїзд біженців за кордон, втрати на війні та інші чинники ситуація значно ускладнилася.

Про це розповів економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE.

Що може допомогти пенсійній системі

За словами спікера, через повномасштабну війну в Україні сформувалося одне з найгірших співвідношень стосовно кількості працюючих осіб до кількості пенсіонерів. Через нестачу офіційно працевлаштованого персоналу зменшилися надходження єдиного соціального внеску — саме ці кошти використовують для пенсійного забезпечення.

"Для мене це сигнал того, що система знаходиться не просто в критичному, а в абсолютно кризовому стані. Аби мати змогу далі виплачувати кошти, треба вирішити питання, хто за це має платити. Мігранти — це часткове вирішення проблеми", — зазначив Олег Устенко.

З якими проблемами стикнеться система

Водночас запрошення трудових мігрантів в Україну не означає, що проблеми будуть успішно вирішені. Варто дивитися на процес у довгостроковій перспективі та відповісти на питання: чи достатній у нас рівень техніки і технологій, чи готове населення до іноземців на робочих місцях, на якому етапі фактор розвитку інфраструктури тощо.

"З одного боку, треба приймати швидкі рішення, які дадуть можливість встояти системі — пенсійній та фінансовій. З іншого боку, необхідно вирішувати питання щодо розвитку країни, техніко-технологічного прориву", — констатував економіст.

На його думку, коли заходить мова про нові виклики для України, то йдеться не лише про відкриття кордону та запрошення трудових мігрантів. Необхідно скористатися можливістю зробити цей економічний/технологічний стрибок, який робили інші країни після війни.

