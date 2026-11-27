Мужчина просматривает сайт НБУ. Фото: Новини.LIVE

За девять месяцев 2026 года украинцы взяли микрозаймы на сумму 59,5 миллиардов гривен. Это почти на 19 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате совокупный портфель задолженности граждан перед МФО на начало октября вырос до 36,1 миллиарда гривен.

Как изменилась средняя сумма кредита, сколько активных договоров в настоящее время обслуживают заемщики и сколько на этом заработали ведущие микрофинансовые компании — выясняли Новини.LIVE.

Реклама

Как изменился спрос на кредиты

За первые девять месяцев 2026 года украинцы заключили 6,3 миллиона договоров микрокредитования, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на незначительное снижение количества сделок, общий объем выданных средств вырос почти вдвое — с 40,8 до 59,5 миллиардов гривен.

Главная причина такой динамики — заметное удорожание среднего чека:

в третьем квартале 2026 года средняя сумма микрокредита достигла 10,4 тысяч гривен;

годом ранее, в третьем квартале 2025 года, этот показатель составлял всего 6,7 тысяч гривен.

Также за год на 15% увеличилось количество действующих кредитных договоров — до 3,88 миллионов. При этом общая сумма обязательств по ним более чем удвоилась: с 26,8 до 56,7 миллиардов гривен.

Читайте также:

Рекордные доходы микрофинансовых компаний

Рост объемов кредитования напрямую отразился на финансовых результатах участников рынка. По итогам девяти месяцев 2026 года совокупный доход десятки крупнейших МФО Украины увеличился на 22% и составил целых 20,1 миллиарда гривен:

Как выросли долги украинцев перед МФО. Фото: Новини.LIVE

Ещё более заметно выросла их рентабельность: чистая прибыль топ-10 компаний подскочила в 1,7 раза, достигнув отметки 1,95 миллиарда гривен.

Недавно Новости.LIVE рассказывали, как можно уменьшить сумму кредита перед банком. Прежде чем пойти на такой шаг, нужно внимательно прочитать условия договора о предоставлении кредита. За просрочку выплаты долга банк не имеет права начислять штрафы или пеню.

Также мы сообщали, какие ловушки таят в себе микрокредиты. Обычно такие займы предоставляются на короткий срок. Это могут быть, например, дополнительные деньги до зарплаты, однако такие виды долга таят в себе много подводных камней.