Кредитов стало меньше, но доход вырос: сколько заработали микрофинансовые организации
За девять месяцев 2026 года украинцы взяли микрозаймы на сумму 59,5 миллиардов гривен. Это почти на 19 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате совокупный портфель задолженности граждан перед МФО на начало октября вырос до 36,1 миллиарда гривен.
Как изменилась средняя сумма кредита, сколько активных договоров в настоящее время обслуживают заемщики и сколько на этом заработали ведущие микрофинансовые компании — выясняли Новини.LIVE.
Как изменился спрос на кредиты
За первые девять месяцев 2026 года украинцы заключили 6,3 миллиона договоров микрокредитования, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на незначительное снижение количества сделок, общий объем выданных средств вырос почти вдвое — с 40,8 до 59,5 миллиардов гривен.
Главная причина такой динамики — заметное удорожание среднего чека:
- в третьем квартале 2026 года средняя сумма микрокредита достигла 10,4 тысяч гривен;
- годом ранее, в третьем квартале 2025 года, этот показатель составлял всего 6,7 тысяч гривен.
Также за год на 15% увеличилось количество действующих кредитных договоров — до 3,88 миллионов. При этом общая сумма обязательств по ним более чем удвоилась: с 26,8 до 56,7 миллиардов гривен.
Рекордные доходы микрофинансовых компаний
Рост объемов кредитования напрямую отразился на финансовых результатах участников рынка. По итогам девяти месяцев 2026 года совокупный доход десятки крупнейших МФО Украины увеличился на 22% и составил целых 20,1 миллиарда гривен:
Ещё более заметно выросла их рентабельность: чистая прибыль топ-10 компаний подскочила в 1,7 раза, достигнув отметки 1,95 миллиарда гривен.
Недавно Новости.LIVE рассказывали, как можно уменьшить сумму кредита перед банком. Прежде чем пойти на такой шаг, нужно внимательно прочитать условия договора о предоставлении кредита. За просрочку выплаты долга банк не имеет права начислять штрафы или пеню.
Также мы сообщали, какие ловушки таят в себе микрокредиты. Обычно такие займы предоставляются на короткий срок. Это могут быть, например, дополнительные деньги до зарплаты, однако такие виды долга таят в себе много подводных камней.