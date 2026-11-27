Чоловік дивиться сайт НБУ. Фото: Новини.LIVE

За девʼять місяців 2026 року українці набрали мікропозик на 59,5 мільярдів гривень. Це майже на 19 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як наслідок, сукупний портфель боргів громадян перед МФО на початок жовтня виріс до 36,1 мільярдів гривень.

Як змінився середній чек кредиту, скільки активних договорів наразі обслуговують позичальники та скільки на цьому заробили топові мікрофінансові компанії — дізнавались Новини.LIVE.

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Як змінився попит на позики

За перші дев’ять місяців 2026 року українці уклали 6,3 мільйонів договорів мікрокредитування, що на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Попри незначне просідання кількості угод, загальний обсяг виданих коштів зріс майже на половину — із 40,8 до 59,5 мільярдів гривень.

Головна причина такої динаміки — помітне здорожчання середнього чека:

у третьому кварталі 2026 року середня сума мікрокредиту сягнула 10,4 тисяч гривень;

роком раніше, у третьому кварталі 2025 року, цей показник становив лише 6,7 тисяч гривень.

Також за рік на 15% збільшилася кількість чинних кредитних договорів — до 3,88 мільйонів. При цьому загальна сума зобов’язань за ними більш ніж подвоїлася: із 26,8 до 56,7 мільярдів гривень.

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Зростання обсягів кредитування прямо позначилося на фінансових результатах гравців ринку. За підсумками дев’яти місяців 2026 року сукупний дохід десятки найбільших МФО України збільшився на 22% і склав аж 20,1 мільярдів гривень:

Як зросли борги українців перед МФО. Фото: Новини.LIVE

Ще відчутніше зросла їхня рентабельність: чистий прибуток топ-10 компаній підскочив у 1,7 раза, сягнувши позначки 1,95 мільярдів гривень.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як можна зменшити суму кредиту перед банком. Перед тим, як йти на такий крок, треба уважно прочитати умови договору надання позики. За прострочення сплати боргу банк не має права нараховувати штрафи чи пеню.

Також ми повідомляли, які пастки мають мікрокредити. Зазвичай такі позики надають на короткий термін. Це можуть бути як: додаткові гроші до зарплати, однак такі види боргу мають багато підводних каменів.