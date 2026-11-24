Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Банки можуть вимагати через суд значно більше грошей, ніж людина брала в кредит. Частину боргу зазвичай становлять відсотки, які накопичувалися кілька років. Але деякі нарахування можна оскаржити або домовитися з банком про їх списання. Адже під час воєнного стану діють особливі правила. Відомо, як перевірити кредитний борг та за яких умов можна зменшити суму виплат.

Про це розповіла адвокат Ольга Карпова на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

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Коли можна зменшити борг за кредитом

На юридичному порталі українець розповів, що банк ПУМБ подав на нього до суду через кредит, оформлений ще у вересні 2021 року. Тепер банк вимагає повернути 86 047,76 гривні. Із них:

55 682,17 гривні — основний борг;

30 365,59 гривні — нараховані відсотки.

Позичальник хотів з'ясувати, чи правильно банк розрахував відсотки та чи можна домогтися їх списання.

За словами адвоката Ольги Карпової, така можливість є. Але спочатку потрібно уважно перевірити кредитний договір і розрахунки банку. Особливо важливо з'ясувати, за який період нарахували відсотки. Річ у тім, що після закінчення строку кредиту банк уже не може продовжувати нараховувати звичайні відсотки за користування грошима. Таке саме правило діє, якщо банк зажадав повернути всю суму достроково.

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Це підтвердив Верховний Суд у квітні 2023 року. Тому, якщо банк продовжував нараховувати такі відсотки після завершення строку кредитування, їх можна оскаржити у суді. Щоправда, за прострочення може бути інша відповідальність.

Які відсотки можна не платити під час війни

Як пояснила адвокат, за прострочення кредиту банки не можуть вимагати штрафи та пеню. Також люди звільняються від окремих нарахувань за несвоєчасне повернення грошей, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу. Ці правила діють протягом воєнного стану та ще 30 днів після його завершення.

Але зауважте, що звичайні відсотки за користування кредитом банк може нараховувати й під час війни, якщо це передбачено договором і відповідає закону. Тому потрібно з'ясувати, що саме банк включив до загальної суми боргу:

відсотки за користування кредитом;

штрафи або пеню за прострочення;

інші нарахування, пов'язані з несвоєчасним поверненням грошей.

Якщо серед них є суми, які банк нарахував із порушенням правил, позичальник може вимагати їх виключення з боргу. Також слід перевірити, чи правильно банк застосував процентну ставку, чи були погоджені її зміни та чи врахували всі попередні платежі.

Чи можна домовитися з банком про списання відсотків

Навіть якщо банк уже подав до суду, ще можна спробувати домовитися. Наприклад, запропонувати повернути тіло кредиту, а відсотки попросити списати. Проте банк сам вирішує, чи погоджуватися на такі умови.

Адвокат радить звернутися до банку письмово та запропонувати свої умови. Якщо сторони домовляться, потрібно зафіксувати остаточну суму боргу, строки оплати та підтвердження, що після платежу банк відмовиться від решти вимог.

Якщо справа вже перебуває в суді, домовленість можна оформити мировою угодою. Головне — не поспішати переказувати гроші після усної обіцянки банку. Спочатку потрібно отримати письмове підтвердження, що після оплати решту боргу справді спишуть.

Що робити, якщо банк уже подав до суду

Якщо банк уже вимагає стягнення боргу через суд, позичальник має право подати відзив на позов. Це документ, у якому можна пояснити, з якими вимогами банку людина не погоджується та чому.

У ньому можна:

оскаржити розрахунок заборгованості;

надати власний розрахунок боргу;

вказати на неправильно нараховані відсотки;

попросити суд витребувати необхідні документи;

вимагати відмови у стягненні необґрунтованих сум.

Відзив потрібно подати у строк, визначений судом. Він має становити щонайменше 15 днів із моменту отримання ухвали про відкриття провадження. Також можна порушити питання про позовну давність. Зробити це потрібно до ухвалення судового рішення.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може позбутися боргів за споживчими кредитами. Таку можливість хочуть надати військовим, які загинули або зникли безвісти, полоненим, людям з інвалідністю внаслідок війни та деяким цивільним. Але банк зможе сам вирішувати, чи списувати борг і яку його частину, тому повного анулювання кредиту законопроєкт не гарантує.

Також Новини.LIVE розповідали, коли банк має повернути гроші після вилучення іпотеки. Якщо нерухомість коштує дорожче за суму кредиту, позичальнику належить 90% різниці. Також ціну майна потрібно визначати за реальною ринковою вартістю на момент його вилучення, а старі оцінки для цього не підходять.