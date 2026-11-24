Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Банки могут через суд требовать значительно больше денег, чем человек брал в кредит. Часть долга обычно составляют проценты, которые накапливались в течение нескольких лет. Но некоторые начисления можно обжаловать или договориться с банком об их списании. Ведь во время военного положения действуют особые правила. Известно, как проверить кредитный долг и при каких условиях можно уменьшить сумму выплат.

Об этом рассказала адвокат Ольга Карпова на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

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Когда можно уменьшить задолженность по кредиту

На юридическом портале украинец рассказал, что банк ПУМБ подал на него в суд из-за кредита, оформленного еще в сентябре 2021 года. Теперь банк требует вернуть 86 047,76 гривен. Из них:

55 682,17 гривен — основной долг;

30 365,59 гривен — начисленные проценты.

Заемщик хотел выяснить, правильно ли банк рассчитал проценты и можно ли добиться их списания.

По словам адвоката Ольги Карповой, такая возможность есть. Но сначала нужно внимательно проверить кредитный договор и расчеты банка. Особенно важно выяснить, за какой период начислили проценты. Дело в том, что по истечении срока кредита банк уже не может продолжать начислять обычные проценты за пользование деньгами. То же самое правило действует, если банк потребовал вернуть всю сумму досрочно.

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Это подтвердил Верховный Суд в апреле 2023 года. Поэтому, если банк продолжал начислять такие проценты после окончания срока кредитования, их можно оспорить в суде. Правда, за просрочку может наступить иная ответственность.

Какие проценты можно не платить во время войны

Как пояснила адвокат, за просрочку кредита банки не могут взимать штрафы и пени. Также люди освобождаются от отдельных начислений за несвоевременный возврат денег, предусмотренных статьей 625 Гражданского кодекса. Эти правила действуют в течение военного положения и еще 30 дней после его окончания.

Но обратите внимание, что обычные проценты за пользование кредитом банк может начислять и во время войны, если это предусмотрено договором и соответствует закону. Поэтому нужно выяснить, что именно банк включил в общую сумму долга:

проценты за пользование кредитом;

штрафы или пени за просрочку;

прочие начисления, связанные с несвоевременным возвратом денег.

Если среди них есть суммы, которые банк начислил с нарушением правил, заемщик может потребовать их исключения из долга. Также следует проверить, правильно ли банк применил процентную ставку, были ли согласованы ее изменения и учтены ли все предыдущие платежи.

Можно ли договориться с банком о списании процентов

Даже если банк уже подал иск в суд, еще можно попробовать договориться. Например, предложить вернуть основную сумму кредита, а проценты попросить списать. Однако банк сам решает, соглашаться ли на такие условия.

Адвокат советует обратиться в банк в письменной форме и предложить свои условия. Если стороны договорились, необходимо зафиксировать окончательную сумму долга, сроки оплаты и подтверждение того, что после оплаты банк откажется от остальных требований.

Если дело уже находится в суде, договоренность можно оформить мировым соглашением. Главное — не спешить перечислять деньги после устного обещания банка. Сначала нужно получить письменное подтверждение того, что после оплаты остаток долга действительно спишут.

Что делать, если банк уже подал иск в суд

Если банк уже требует взыскания долга через суд, заемщик имеет право подать отзыв на иск. Это Это документ, в котором можно объяснить, с какими требованиями банка человек не согласен и почему.

В нем можно:

оспорить расчет задолженности;

представить собственный расчет долга;

указать на неправильно начисленные проценты;

попросить суд истребовать необходимые документы;

требовать отказа в взыскании необоснованных сумм.

Отзыв необходимо подать в срок, установленный судом. Он должен составлять не менее 15 дней с момента получения постановления об открытии производства. Также можно поднять вопрос об исковой давности. Сделать это нужно до вынесения судебного решения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может избавиться от долгов по потребительским кредитам. Такую возможность хотят предоставить военнослужащим, погибшим или пропавшим без вести, пленным, людям с инвалидностью вследствие войны и некоторым гражданским лицам. Но банк сможет самостоятельно решать, списывать ли долг и какую его часть, поэтому полного аннулирования кредита законопроект не гарантирует.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда банк должен вернуть деньги после изъятия ипотеки. Если недвижимость стоит дороже суммы кредита, заемщику полагается 90% разницы. Кроме того, стоимость имущества необходимо определять по реальной рыночной стоимости на момент его изъятия, а старые оценки для этого не подходят.