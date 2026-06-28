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Главная Экономика Коснется многих украинцев: какое нововведение приготовили с 1 июля

Коснется многих украинцев: какое нововведение приготовили с 1 июля

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Дата публикации 28 июня 2026 15:10
Бензин и дизель на украинских АЗС: какое главное нововведение июля 2026 года
Нововведения на рынке топлива. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года украинцев ждут несколько важных нововведений. Среди них — ужесточение требований на рынке топлива. Производителей, импортеров и операторов обяжут использовать новые обозначения бензина и дизельного топлива с содержанием биокомпонентов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для автомобилистов с 1 июля 2026 года.

Новые обозначения бензина и дизельного топлива

В Украине начнут продавать топливо с биоэтанолом, содержание которого не может быть менее 7%. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта".

В то же время новые требования не касаются топлива для нужд Министерства обороны, Государственного агентства резерва и для создания минимальных запасов нефтепродуктов. С 1 июля на украинских АЗС будут новые обозначения, характерные для Европейского Союза.

Вместо привычных марок А-95 и А-92 появятся Е5, Е10, В7 — цифры рядом с буквами указывают на максимальную долю биокомпонентов в составе топлива. Это нововведение является очередным шагом к внедрению стандартов ЕС, где уже давно используют бензин со специальным спиртом.

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В то же время украинцев заверили, что топливо не подорожает после введения новых правил. На цены могут влиять другие факторы, но не обязательство добавлять биоэтанол в топливо.

"Бензин не подорожает после введения с 1 июля обязательного добавления биоэтанола. Уже сегодня часть сетей реализует топливо с биоэтанолом без повышения цены, а в отдельных случаях оно даже дешевле", — сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Влияние добавки на двигатель автомобиля

Эксперт Сергей Куюн в эфире Новини.LIVE рассказал, что водителям не стоит беспокоиться из-за негативного влияния биоэтанола на двигатель транспортного средства. Никаких технических проблем это нововведение не вызовет, поскольку содержание спирта в бензине слишком мало, дабы оказать негативное воздействие.

"Когда мы говорим о биоэтаноле до 10% в бензине, то он не способен привести к каким-либо сбоям в работе автомобиля, любого. Это очень незначительная доля с точки зрения эксплуатации", — констатировал специалист.

Однако субъектам хозяйствования необходимо следить за представлением информации о фактическом содержании жидкого биотоплива. Несвоевременная отчетность грозит строгой финансовой ответственностью.

Если срок не превысит 7 дней, санкция составит 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (249 600 грн). В остальных случаях штраф достигнет 110 ПМ, что эквивалентно 336 080 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 июля 2026 года изменятся условия пользования общественным транспортом для некоторых украинцев. Поскольку начались летние каникулы, школьники в Киеве должны платить 25% стоимости месячного проездного. Для студентов доля составит 50% до 1 сентября.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинскому бизнесу разрешили фиксировать цену на электроэнергию на три месяца, полгода или год. В этом помогут открытые аукционы, которые планируют провести в ближайшее время. Предприятия смогут оптимизировать расходы на этот ресурс.

бензин топливо нововведение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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