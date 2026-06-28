Бензин і дизель на українських АЗС: яке головне нововведення липня 2026 року

Нововведення на ринку пального. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українців чекають кілька головних нововведень у липні 2026 року. Серед них — посилення вимог на ринку пального. Виробників, імпортерів та операторів зобов'яжуть використовувати нові позначення бензину/дизелю зі вмістом біокомпонентів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для автомобілістів з 1 липня 2026 року.

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Нові позначення бензину та дизелю

В Україні почнуть продавати пальне з біоетанолом, вміст якого не може бути меншим 7%. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту".

Водночас нові вимоги не стосуються пального для потреб Міністерства оборони, Державного агентства резерву і для створення мінімальних запасів нафтопродуктів. З 1 липня на українських АЗС будуть нові позначення, характерні для Європейського Союзу.

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Замість звичних марок А-95 та А-92 з'являться Е5, Е10, В7 — цифри біля літер вказують на максимальну частку біокомпонентів у складі пального. Нововведення є черговим кроком до імплементації стандартів ЄС, де давно використовують бензин зі спеціальним спиртом.

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Водночас українців запевнили, що ресурс не подорожчає після запровадження нових правил. На ціни можуть впливати інші фактори, однак не зобов'язання додавати біоетанол до пального.

"Бензин не подорожчає після запровадження з 1 липня обов’язкового додавання біоетанолу. Уже сьогодні частина мереж реалізує пальне з біоетанолом без зростання ціни, а в окремих випадках воно навіть дешевше", — розповіли в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

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Вплив домішки на двигун автомобіля

Експерт Сергій Куюн в ефірі Новини.LIVE розповів, що водіям не варто хвилюватися через негативний вплив біоетанолу на двигун транспортного засобу. Жодних технічних проблем нововведення не викличе, бо вміст спирту в бензині для негативного ефекту надто малий.

"Коли ми говоримо про біоетанол до 10% в бензині, то він не здатен призвести до якихось збоїв в роботі автомобіля, будь-якого. Це дуже незначна частка з точки зору експлуатаційного використання", — констатував фахівець.

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Водночас суб'єктам господарювання необхідно слідкувати за поданням інформації про фактичний вміст рідкого біопалива. Несвоєчасне звітування загрожує суворою фінансовою відповідальністю.

Якщо строк не перевищить 7 днів, санкція буде становить 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (249 600 грн). В інших випадках штраф сягатиме 110 ПМ, що еквівалентно 336 080 грн.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня 2026 року зміняться умови користування громадським транспортом для деяких українців. Оскільки розпочалися літні канікули, школярі в Києві повинні платити 25% вартості місячного проїзного. Для студентів частка становитиме 50% до 1 вересня.

Також Новини.LIVE розповідали, що українському бізнесу дозволили фіксувати ціну на електроенергію на три місяці, пів року або рік. В цьому допоможуть відкриті аукціони, які планують провести найближчим часом. Підприємства зможуть оптимізувати витрати на ресурс.