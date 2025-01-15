Породистый кот за 6 500 евро – кого продают на OLX за такие деньги

Кот в одеяле. Фото: Pexels

На специализированных порталах часто публикуют объявления о продаже животных элитных пород. Спрос порождает предложения, а также формирует "космические" цены. За одного эксклюзивного кота владелец хочет получить 6 500 евро, что эквивалентно покупке транспортного средства.

Предложение о породистом котенке выставили на OLX.

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Какая порода стоит 6 500 евро

За такие деньги владелец из Киева может продать котенка британской золотой шиншиллы. В пересчете на национальную валюту по официальному курсу НБУ стоимость составит 283 000 грн. Возникает вопрос, почему животное стоит как неплохой автомобиль. Породу вывели путем скрещивания серебристой шиншиллы с персидским котом, который имеет золотистый ген.

Британская золотая шиншилла на OLX. Фото: скриншот

Так элитные четверолапые впервые появились в Англии в конце XIX века. Стандарт породы утвердили только в 1980 году, после чего началось массовое разведение домашних котов. Они характеризуются различными особенностями внешнего вида, например:

редким цветом шерсти — золотистым;

яркими зелеными глазами;

мягкой шерстью;

аристократическим видом.

По характеру британская золотая шиншилла очень спокойная и независимая, любит поиграть и при этом не проявляет чрезмерную активность. Коты прекрасно ладят с детьми, не конфликтуют с другими породами, проявляют склонность к дрессировке и обучению.

Далеко не каждый украинец может себе позволить приобрести домашнего питомца за 6 500 евро. Однако существуют способы стать владельцем животного за меньшую цену. Например, стоит искать котенка в приютах. Даже там изредка попадаются редкие породы, особенно "с браком".

Это когда в питомниках рождаются хвостатые, не соответствующие стандартам породы. Их часто продают со скидкой 80-90%, хотя ничем кардинальным они не отличаются.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самой модной породой собак в Украине признали йоркширского терьера. Эти животные пленили сердца многих людей элегантной внешностью, компактными размерами и спокойным характером. Но стоимость щенков немаленькая, а уход стоит дорого.

Также мы писали, что британскую короткошерстную кошку часто называют самой любимой породой украинцев. Эти животные являются настоящим воплощением домашнего уюта, из-за чего завоевывают сердца все большего количества людей. Характер у британок ласковый и игривый, но, в то же время независимый.