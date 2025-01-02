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Чотирилапа еліта — скільки коштують дорогі породи котів на OLX

2 січня 2025 06:45
Єлизавета Супівська - редактор
Купити кота на OLX – які породи найдорожчі в Україні
Кіт лежить на ліжку. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

На OLX продають домашніх улюбленців популярних порід. Головне — знайти гроші на покупку, бо за деяких котів просять чималі суми. Доведеться заплатити кілька тисяч доларів, аби стати власником британської золотої шиншили чи унікальної пантеріни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують найдорожчі породи котів на OLX.

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Породу легко впізнати за зовнішнім виглядом. Тварини мають добре розвинену мускулатуру тіла і незвичний колір шерсті, вони схильні до грайливості, але рідко бешкетують. Догляд не вимагає нічого складного, лише потрібно регулярно розчісувати пухнасту шерсть, інакше утвориться "хаос". На порталі OLX зазначена захмарна вартість кота — 6 500 євро, тобто майже 285 000 грн.

Чотирилапа еліта — скільки коштують дорогі породи котів на OLX - фото 1
Британська золота шиншила. Фото: скриншот

Бенгальська кішка  

Порода поєднує зовнішність дикого звіра з характером лагідної кішки, адже її вивели схрещуванням азійського леопардового кота (Prionailurus bengalensis) з домашнім. Характерними особливостями є коротка, але густа шерсть з мармуровим малюнком, великі очі овальної форми, розвинений інтелект і хороший рівень соціалізації. Купити представника породи можна за 200 000 грн.

Чотирилапа еліта — скільки коштують дорогі породи котів на OLX - фото 2
Бенгальська кішка. Фото: скриншот

Двельф

Досить нетипова порода, яку вивели шляхом поєднання манчкіна, американського керла та сфінкса. За виглядом двельфи нагадують саме сфінксів, але мають певні неочевидні зовнішні відмінності. Коти отримали в генетичний спадок короткі ноги, округлий живіт, гнучкі вуха та зморшки на лобі. Вартість також здатна здивувати — на OLX породу продають за 4 500 євро, тобто майже 200 000 грн.

Чотирилапа еліта — скільки коштують дорогі породи котів на OLX - фото 3
Двельф. Фото: скриншот

Пантеріна

Це відносно нова порода, що відбилося на кінцевій вартості домашнього улюбленця. Зовнішньо коти схожі на пантер, тільки меншого розміру. Вони мають різнокольорові очі, це головна унікальна особливість пантерін (гетерохромія). Здебільшого народжуються із чорним кольором шерсті, але трапляються винятки (плямиста або однотонна світла шерсть). Купити чотирилапого на OLX можна за 4 000 євро, тобто 175 000 грн.

Чотирилапа еліта — скільки коштують дорогі породи котів на OLX - фото 4
Пантеріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні планують створити Єдиний реєстр домашніх тварин, де міститиметься інформація про хвороби чотирилапих, вакцинації тощо. Запуск хочуть здійснити у січні 2025 року, а необхідність такого нововведення є частиною процесу євроінтеграції.

Також ми писали, що на спеціалізованих порталах можна знайти чимало оголошень про продаж домашніх улюбленців елітних порід. Екзотичних чотирилапих купують за кілька тисяч доларів, причому йдеться не лише про котів і собак.

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