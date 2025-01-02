Купить кота на OLX – какие породы самые дорогие в Украине

Кот лежит на кровати. Фото: Pexels

На OLX продают домашних питомцев популярных пород. Главное — найти деньги на покупку, ведь за некоторых кошек просят немалые суммы. Придется заплатить несколько тысяч долларов, чтобы стать владельцем британской золотой шиншиллы или уникальной пантерины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX.

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Британская золотая шиншилла

Породу легко узнать по внешнему виду. Животные имеют хорошо развитую мускулатуру тела и непривычный цвет шерсти, они склонны к игривости, но редко озорствуют. Уход не требует ничего сложного, только нужно регулярно расчесывать пушистую шерсть, иначе образуется "хаос". На портале OLX указана заоблачная стоимость кота — 6 500 евро, то есть почти 285 000 грн.

Британская золотая шиншилла. Фото: скриншот

Бенгальская кошка

Порода сочетает внешность дикого зверя с характером кроткой кошки, ведь ее вывели скрещиванием азиатского леопардового кота (Prionailurus bengalensis) с домашним. Характерными особенностями является короткая, но густая шерсть с мраморным рисунком, большие глаза овальной формы, развитый интеллект и хороший уровень социализации. Купить представителя породы можно за 200 000 грн.

Бенгальская кошка. Фото: скриншот

Двэльф

Достаточно нетипичная порода, которую вывели путем сочетания манчкина, американского керла и сфинкса. По виду двэльфы напоминают именно сфинксов, но имеют определенные неочевидные внешние отличия. Коты получили в генетическое наследие короткие ноги, округлый живот, гибкие уши и морщины на лбу. Стоимость также способна удивить — на OLX породу продают за 4 500 евро, то есть почти 200 000 грн.

Двэльф. Фото: скриншот

Пантерина

Это относительно новая порода, что отразилось на конечной стоимости домашнего питомца. Наружно коты похожи на пантер, только меньшего размера. Они имеют разноцветные глаза, это главная уникальная особенность пантерин (гетерохромия). В основном рождаются с черным цветом шерсти, но встречаются исключения (пятнистая или однотонная светлая шерсть). Купить четырехлапого на OLX можно за 4 000 евро, то есть 175 000 грн.

Пантерина. Фото: скриншот

Напомним, в Украине планируют создать Единый реестр домашних животных, где будет содержаться информация о болезнях четырехлапых, вакцинации и т.д. Запуск хотят осуществить в январе 2025 года, а необходимость такого новшества является частью процесса евроинтеграции.

Также мы писали, что на специализированных порталах можно найти немало объявлений о продаже домашних питомцев элитных пород. Экзотических четырехлапых покупают за несколько тысяч долларов, причем речь идет не только о котах и собаках.