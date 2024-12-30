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Єдиний реєстр тварин — що зміниться для власників у 2025 році

30 грудня 2025 10:19
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Новий реєстр для тварин — як і коли додати свого улюбленця
Кішка сірого кольору. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні створять єдиний реєстр домашніх тварин, який об’єднає інформацію про вакцинації, хвороби та контакти власників. Запуск системи запланований на січень 2025 року, а її реалізація стане частиною процесу євроінтеграції.

Про те, коли потрібно буде реєструвати домашніх тварин та як це відбуватиметься, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яких тварин реєструватимуть

До реєстру можна буде додати собак, котів і навіть тхорів — саме вони є найпоширенішими домашніми улюбленцями в Україні, зазначають у Міністерстві аграрної політики. Реєстрація буде безплатною та добровільною.

Доступ до реєстру матимуть державні та приватні ветеринари. Вони зможуть видавати офіційні паспорти для тварин. З 2025 року документи улюбленців стануть доступними в додатку "Дія", що спростить їх використання під час подорожей чи отримання ветеринарних послуг.

Які переваги має реєстр домашніх тварин

Експерти наголошують, що реєстр стане корисним як для власників, так і для ветеринарів. Він допоможе:

  • контролювати стан здоров’я улюбленців;
  • отримувати необхідні дані про вакцинації;
  • швидко знаходити тварин у разі їхньої втрати.

Ветеринари зазначають, що раніше багато власників нехтували паспортизацією тварин, проте зараз інтерес до цього питання зростає.

Міністерство цифрової трансформації закликає власників відповідально підходити до реєстрації тварин. При цьому введення податку на утримання тварин не планується. Запуск реєстру — це важливий крок до інтеграції українського суспільства в європейські стандарти та поліпшення рівня утримання тварин.

Що ще потрібно знати українцям

Раніше ми писали, що українцям важливо знати правила поводження з домашніми улюбленцями за кордоном. Наприклад, у Польщі, де багато хто перебуває з тваринами, необхідно дотримуватись місцевих вимог, щоб уникнути штрафів.

Також ми розповідали, що в "Дії" доступні зручні послуги для українців: сплата податків, подання заяв на допомогу ВПО, покриття штрафів тощо. Це спрощує доступ до державних сервісів і мінімізує бюрократію. 

тварини реєстр собака Дія домашні тварини

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