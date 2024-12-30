Новый реестр для животных — как и когда добавить своего любимца

Кошка серого цвета. Фото: Pexels

В Украине создадут единый реестр домашних животных, объединяющий информацию о вакцинациях, болезнях и контактах владельцев. Запуск системы намечен на январь 2025 года, а ее реализация станет частью процесса евроинтеграции.

О том, когда нужно будет регистрировать домашних животных и как будет происходить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Каких животных будут регистрировать

В реестр можно будет добавить собак, кошек и даже хорьков — именно они самые распространенные домашние питомцы в Украине, отмечают в Министерстве аграрной политики. Регистрация будет бесплатной и добровольной.

Доступ к реестру будут иметь государственные и частные ветеринары. Они могут выдавать официальные паспорта для животных. С 2025 года документы любимцев станут доступны в приложении "Дія", что упростит их использование во время путешествий или получении ветеринарных услуг.

Какие преимущества имеет реестр домашних животных

Эксперты подчеркивают, что реестр станет полезен как владельцам, так и ветеринарам. Он поможет:

контролировать состояние здоровья любимцев;

получать необходимые сведения о вакцинации;

быстро находить животных в случае их утраты.

Ветеринары отмечают, что ранее многие владельцы пренебрегали паспортизацией животных, однако сейчас интерес к этому вопросу растет.

Министерство цифровой трансформации призывает владельцев ответственно подходить к регистрации животных. При этом введение налога на содержание животных не планируется. Запуск реестра — это важный шаг к интеграции украинского общества в европейские стандарты и улучшению уровня содержания животных.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее мы писали, что украинцам важно знать правила обращения с домашними питомцами за рубежом. Например, в Польше, где многие находятся с животными, необходимо соблюдать местные требования, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что в Дії доступны удобные услуги для украинцев: уплата налогов, подача заявлений на помощь ВПЛ, покрытие штрафов и т.д. Это упрощает доступ к государственным сервисам и минимизирует бюрократию.