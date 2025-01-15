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Кошеня за ціною автомобіля — яку породу продають за тисячі євро

15 січня 2025 17:00
Єлизавета Супівська - редактор
Породистий кіт за 6 500 євро – кого продають на OLX за такі гроші
Кіт у ковдрі. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

На спеціалізованих порталах часто публікують оголошення про продаж тварин елітних порід. Попит породжує пропозиції, а також формує "космічні" ціни. За одного ексклюзивного кота власник хоче отримати 6 500 євро, що еквівалентно купівлі транспортного засобу.

Пропозицію щодо породистого кошеня виставили на OLX.

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За такі гроші власник із Києва може продати кошеня британської золотої шиншили. В перерахунку на національну валюту за офіційним курсом НБУ вартість становитиме 283 000 грн. Постає питання, чому тварина коштує як непоганий автомобіль. Породу вивели шляхом схрещування сріблястої шиншили з перським котом, який має золотистий ген.

Кошеня за ціною автомобіля — яку породу продають за тисячі євро - фото 1
Британська золота шиншила на OLX. Фото: скриншот

Так елітні чотирилапі вперше з’явилися в Англії наприкінці XIX століття. Стандарт породи затвердили тільки в 1980 році, після чого почалося масове розведення домашніх котів. Вони характеризуються різними особливостями зовнішнього вигляду, наприклад:

  • рідкісним кольором шерсті — золотистим;
  • яскравими зеленими очима;
  • м’якою шерстю;
  • аристократичним виглядом.

За характером британська золота шиншила дуже спокійна і незалежна, любить погратися і водночас не проявляє надмірну активність. Коти чудово ладнають з дітьми, не конфліктують з іншими породами, проявляють схильність до дресирування і навчання.

Далеко не кожен українець може собі дозволити придбати домашнього улюбленця за 6 500 євро. Проте існують способи стати власником тварини за меншу ціну. Наприклад, варто шукати кошеня у притулках. Навіть там зрідка трапляються рідкісні породи, особливо "з браком".

Це коли в розплідниках народжуються хвостаті, що не відповідають стандартам породи. Їх часто продають зі знижкою 80-90%, хоча нічим кардинальним вони не відрізняються.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, наймоднішою породою собак в Україні визнали йоркширського тер’єра. Ці тварини полонили серця багатьох людей елегантною зовнішністю, компактними розмірами і спокійним характером. Але вартість цуценят немаленька, а догляд за собакою коштує дорого.

Також ми писали, що британську короткошерсту кішку часто називають найулюбленішою породою українців. Ці тварини є справжнім втіленням домашнього затишку, через що завойовують серця все більшої кількості людей. Характер у британок лагідний і грайливий, але водночас незалежний.

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