Мужчина греется у радиатора. Фото: Magnific

Пока украинцы используют для отопления жилья преимущественно радиаторы, в Корее привыкли к совершенно иному принципу, изобретенному более двух тысяч лет назад. Древняя система ондоль нагревала непосредственно пол и позволяла сохранять тепло даже после того, как огонь угасал. Сегодня ее усовершенствованный аналог применяют в современных квартирах, а сама технология помогает сократить расходы на отопление.

Об этом сообщает издание NLC, передают Новини.LIVE.

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Как работала древняя система

Особенность заключалась в том, что источником тепла становилась не отдельная конструкция для обогрева воздуха, а сам пол, под которым устанавливали специальные каналы, по которым проходили горячие газы из печи.

Печь располагали на кухне или в отдельном помещении, а после разжигания огня горячий воздух двигался по проложенным под полом каналам, нагревая каменные плиты, а дым выходил через дымоход. Основное преимущество такого способа обогрева заключалось в способности камня сохранять тепло, поэтому после угасания огня он еще долго оставался теплым. Благодаря этому в помещении дольше сохранялась комфортная температура и не было необходимости постоянно сжигать топливо.

Согласно историческим данным, жители севера Корейского полуострова научились так экономить на отоплении около двух тысяч лет назад. Прошло много веков, но древний способ обогрева жилища не затерялся в истории, а был усовершенствован и активно используется в наши дни.

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Как работает корейская система сегодня

Время и технологии не стоят на месте, поэтому традиционные печи и дымоходы постепенно ушли в прошлое, однако основной принцип ондоля сохранился до наших дней. В современных корейских квартирах для обогрева пола преимущественно используют воду, которая циркулирует по трубам, проложенным под полом.

Фактически речь идет о водяном теплом полу, который постепенно нагревает большую поверхность, благодаря чему тепло равномерно распределяется по всему помещению.

Подобная система пользуется популярностью и в европейских странах, ведь она способна поддерживать комфортную температуру с помощью воды, которая может быть более прохладной, чем в традиционных радиаторных системах. Соответственно, на отопление тратится меньше энергии, а значит, владельцы такой системы отопления могут сэкономить деньги в холодное время года.

Экономия с теплым полом

В то время как радиаторы нагревают воздух вокруг себя, теплый пол передает тепло с большой поверхности. Благодаря этому жильцы дома могут чувствовать себя комфортно даже при несколько более низкой температуре в комнате.

Теплый пол способен снизить расходы на обогрев, но при условии правильного проектирования, особенно если его используют в сочетании с тепловым насосом.

Экономия может быть больше или меньше в зависимости от нескольких факторов:

Теплоизоляция дома. Если через стены, окна и крышу теряется много тепла, даже качественно спроектированная система не обеспечит значительной экономии. Отопительное оборудование. Тепловые насосы и конденсационные котлы могут эффективно работать с низкотемпературными системами. Напольное покрытие. Материалы обладают различной теплопроводностью. Настройки отопления. На потребление энергии влияют температура теплоносителя и режим работы системы.

Отдельная статья расходов, которая может быть значительной — установка теплого пола. Если жилье только что приобрели после строительства и встает вопрос о выборе системы отопления, монтаж может обойтись дешевле, чем с учетом демонтажа старого покрытия и изменения конструкции пола.

Поэтому теплый пол чаще всего целесообразно предусматривать еще во время строительства нового дома или капитального ремонта.

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