Чоловік гріється біля радіатора. Фото: Magnific

Поки українці використовують для опалення житла переважно радіатори, у Кореї звикли до зовсім іншого принципу, який винайшли понад дві тисячі років тому. Давня система ондоль нагрівала безпосередньо підлогу та дозволяла зберігати тепло навіть після згасання вогню. Сьогодні її вдосконалений аналог застосовують у сучасних квартирах, а сама технологія допомагає зменшувати витрати на опалення.

Про це повідомляє видання NLC, передають Новини.LIVE.

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Як працювала стародавня система

Особливість полягала в тому, що джерелом тепла ставала не окрема конструкція для обігріву повітря, а сама підлога, під якою облаштовували спеціальні канали, якими проходили гарячі гази від печі.

Піч розташовували на кухні або в окремому приміщенні, а після розпалювання вогню гаряче повітря рухалося прокладеними під підлогою каналами, нагріваючи кам'яні плити, а дим виходив через димохід. Основна перевага такого способу обігріву була здатність каміння зберігати тепло, тому після загасання вогню ще тривалий час залишалися теплими. Завдяки цьому у приміщенні довше зберігалася комфортна температура і не було потреби постійно спалювати паливо.

За історичними даними, жителі півночі Корейського півострова навчилися так заощаджувати на опаленні близько двох тисяч років тому. Минуло багато століть, але давній спосіб обігрівати оселю не загубився в історії, а удосконавлися й активно використовується у наші дні.

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Як корейська система працює сьогодні

Час і технології не стоять на місці, тому традиційні печі та димові канали поступово відійшли у минуле, однак основний принцип ондолю зберігся до сьогодні. У сучасних корейських квартирах для обігріву підлоги переважно використовують воду, яка циркулює трубами, прокладеними під підлогою.

Фактично йдеться про водяну теплу підлогу, яка поступово нагріває велику поверхню, завдяки чому тепло рівномірно розподіляється по всьому приміщенню.

Подібна система має популярність й у європейських країнах, адже вона здатна підтримувати комфортну температуру за допомогою води, яка може бути прохолоднішою, ніж у традиційних радіаторних системах. Відповідно, витрачається менше енергії на опалення, а отже власники такої системи опалення можуть заощадити гроші в холодний період.

Заощадження з теплою підлогою

Тоді як радіатори нагрівають повітря навколо себе, тепла підлога передає тепло з великої поверхні. Завдяки цьому мешканці оселі можуть почуватися комфортно навіть за дещо нижчої температури в кімнаті.

Тепла підлога здатна зменшувати витрати на обігрів, але за умови правильного проєктування, особливо якщо її використовують у поєднанні з тепловим насосом.

Економія може бути більшою, або меншою, залежно від кількох умов:

Теплоізоляція будинку. Якщо через стіни, вікна та дах втрачається багато тепла, навіть якісно спроєктована система не забезпечить великої економії. Опалювальне обладнання. Теплові насоси та конденсаційні котли можуть ефективно працювати з низькотемпературними системами. Покриття підлоги. Матеріали мають різну здатність проводити тепло. Налаштування опалення. На споживання енергії впливають температура теплоносія та режим роботи системи.

Окрема стаття витрат, яка може бути значною — встановлення теплої підлоги. Якщо житло тільки купили після будівництва й виникає питання вибору системи опалення, монтаж може бути дешевшим, аніж з урахуванням демонтажу старого покриття та зміни конструкції підлоги.

Через це теплу підлогу найчастіше доцільно передбачати ще під час будівництва нового будинку або капітального ремонту.

Раніше Новини.LIVE писали про альтернативу дровам. Опалювати дім горіховою шкаралупою може бути вигідно, адже вона дає дуже багато тепла. Однак її не можна використовувати, як окремий вид палива через ризик пошкодити піч або твердопаливний котел.

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