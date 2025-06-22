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Главная Экономика Контузии и травмы у военных — какие суммы выплачивают в 2025

Контузии и травмы у военных — какие суммы выплачивают в 2025

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Дата публикации 22 июня 2025 18:05
Контузия, ранение, инвалидность — какую компенсацию могут получить военные в 2025
Деньги на кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие выплаты могут получать военные во время лечения Единовременное пособие в случае инвалидности или потери трудоспособности Какие дополнительные выплаты могут получить военные

Украинские военнослужащие, которые получили ранения, контузии или травмы при исполнении служебных обязанностей, имеют право на финансовую поддержку от государства. Помощь включает ежемесячные выплаты, единовременные компенсации, а также материальную поддержку для решения бытовых вопросов.

О том, кто имеет право на выплаты и как их оформить в 2025 году, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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Какие выплаты могут получать военные во время лечения

После ранения военный продолжает получать зарплату в соответствии с последней занимаемой должности. Никаких дополнительных заявлений или обращений для этого подавать не нужно.

Дополнительные 100 тысяч гривен выплачивают ежемесячно военным, которые находятся в больнице или в отпуске после тяжелого ранения. Чтобы получить выплату, нужно:

  1. Получить справку об обстоятельствах ранения — ее можно оформить в медучреждении, через ТЦК или по рапорту в подразделении.
  2. Передать справку в строевую часть.
  3. Если справки нет — подать рапорт командиру части.

Если выплата прекратилась — следует снова подать рапорт, чтобы возобновить начисление.

Единовременное пособие в случае инвалидности или потери трудоспособности

Такую выплату назначают тем, у кого в результате травм установлена инвалидность или частичная потеря трудоспособности. Сначала нужно оформить справку об обстоятельствах травмы и пройти военно-врачебную комиссию.

Затем следует обратиться в медицинскую комиссию, которая определяет степень инвалидности. Далее пакет документов подается через воинскую часть, ТЦК или непосредственно в Министерство обороны. Нужно также предоставить:

  1. Копии медицинских заключений (МСЭК, ВВК).
  2. Документы, подтверждающие травмирование.
  3. Удостоверение личности и справка из налоговой.

Сумма помощи зависит от состояния:

  • от 400 до 70 прожиточных минимумов — в случае инвалидности;
  • от 70 до 50 прожиточных минимумов — в случае частичной утраты трудоспособности.

Деньги поступают на счет, указанный в заявлении. В случае отказа — решение можно обжаловать в суде.

Какие дополнительные выплаты могут получить военные

Материальная помощь на бытовые нужды — предоставляется в размере месячного денежного обеспечения. Для этого достаточно подать рапорт командиру. Оздоровительная помощь — также выплачивается в размере месячного обеспечения по представлению соответствующего рапорта.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине продолжается государственная поддержка военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, а также их семей. Среди предусмотренных льгот — не только бесплатный проезд в общественном транспорте или скидки на оплату коммунальных услуг, но и возможность прохождения санаторно-курортного лечения за государственный счет.

Также мы рассказывали, что в стране уже год действуют обновленные правила мобилизации. За их несоблюдение Территориальный центр комплектования и социальной поддержки может наложить значительные штрафы: от 17 до 25 тысяч гривен для граждан, а для компаний — еще большие суммы.

выплаты деньги финансы соцвыплаты УБД военнослужащие
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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