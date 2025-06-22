Контузия, ранение, инвалидность — какую компенсацию могут получить военные в 2025

Деньги на кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, которые получили ранения, контузии или травмы при исполнении служебных обязанностей, имеют право на финансовую поддержку от государства. Помощь включает ежемесячные выплаты, единовременные компенсации, а также материальную поддержку для решения бытовых вопросов.

О том, кто имеет право на выплаты и как их оформить в 2025 году, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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Какие выплаты могут получать военные во время лечения

После ранения военный продолжает получать зарплату в соответствии с последней занимаемой должности. Никаких дополнительных заявлений или обращений для этого подавать не нужно.

Дополнительные 100 тысяч гривен выплачивают ежемесячно военным, которые находятся в больнице или в отпуске после тяжелого ранения. Чтобы получить выплату, нужно:

Получить справку об обстоятельствах ранения — ее можно оформить в медучреждении, через ТЦК или по рапорту в подразделении. Передать справку в строевую часть. Если справки нет — подать рапорт командиру части.

Если выплата прекратилась — следует снова подать рапорт, чтобы возобновить начисление.

Единовременное пособие в случае инвалидности или потери трудоспособности

Такую выплату назначают тем, у кого в результате травм установлена инвалидность или частичная потеря трудоспособности. Сначала нужно оформить справку об обстоятельствах травмы и пройти военно-врачебную комиссию.

Затем следует обратиться в медицинскую комиссию, которая определяет степень инвалидности. Далее пакет документов подается через воинскую часть, ТЦК или непосредственно в Министерство обороны. Нужно также предоставить:

Копии медицинских заключений (МСЭК, ВВК). Документы, подтверждающие травмирование. Удостоверение личности и справка из налоговой.

Сумма помощи зависит от состояния:

от 400 до 70 прожиточных минимумов — в случае инвалидности;

от 70 до 50 прожиточных минимумов — в случае частичной утраты трудоспособности.

Деньги поступают на счет, указанный в заявлении. В случае отказа — решение можно обжаловать в суде.

Какие дополнительные выплаты могут получить военные

Материальная помощь на бытовые нужды — предоставляется в размере месячного денежного обеспечения. Для этого достаточно подать рапорт командиру. Оздоровительная помощь — также выплачивается в размере месячного обеспечения по представлению соответствующего рапорта.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине продолжается государственная поддержка военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, а также их семей. Среди предусмотренных льгот — не только бесплатный проезд в общественном транспорте или скидки на оплату коммунальных услуг, но и возможность прохождения санаторно-курортного лечения за государственный счет.

Также мы рассказывали, что в стране уже год действуют обновленные правила мобилизации. За их несоблюдение Территориальный центр комплектования и социальной поддержки может наложить значительные штрафы: от 17 до 25 тысяч гривен для граждан, а для компаний — еще большие суммы.