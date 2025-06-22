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Головна Економіка Контузії та травми у військових — які суми виплачують у 2025

Контузії та травми у військових — які суми виплачують у 2025

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Дата публікації: 22 червня 2025 18:05
Контузія, поранення, інвалідність — яку компенсацію можуть отримати військові у 2025
Гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Які виплати можуть отримувати військові під час лікування Одноразова допомога у разі інвалідності або втрати працездатності Які додаткові виплати можуть отримати військові

Українські військовослужбовці, які зазнали поранення, контузії чи травм під час виконання службових обов’язків, мають право на фінансову підтримку від держави. Допомога включає щомісячні виплати, одноразові компенсації, а також матеріальну підтримку для розв'язання побутових питань.

Про те, хто має право на виплати та як їх оформити у 2025 році, розповіли в Міністерстві юстиції України.

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Які виплати можуть отримувати військові під час лікування

Після поранення військовий продовжує отримувати зарплату відповідно до останньої займаної посади. Ніяких додаткових заяв чи звернень для цього подавати не потрібно.

Додаткові 100 тисяч гривень виплачують щомісячно військовим, які перебувають у лікарні або у відпустці після тяжкого поранення. Щоб отримати виплату, потрібно:

  1. Отримати довідку про обставини поранення — її можна оформити у медзакладі, через ТЦК або за рапортом у підрозділі.
  2. Передати довідку до стройової частини.
  3. Якщо довідки немає — подати рапорт командиру частини.

Якщо виплата припинилася — слід знову подати рапорт, щоб поновити нарахування.

Одноразова допомога у разі інвалідності або втрати працездатності

Таку виплату призначають тим, у кого внаслідок травм встановлено інвалідність або часткову втрату працездатності. Спочатку потрібно оформити довідку про обставини травми та пройти військово-лікарську комісію. 

Потім слід звернутися до медичної комісії, яка визначає ступінь інвалідності. Далі пакет документів подається через військову частину, ТЦК або безпосередньо до Міністерства оборони. Потрібно також надати:

  1. Копії медичних висновків (МСЕК, ВЛК).
  2. Документи, що підтверджують травмування.
  3. Посвідчення особи та довідка з податкової.

Сума допомоги залежить від стану:

  • від 400 до 70 прожиткових мінімумів — у разі інвалідності;
  • від 70 до 50 прожиткових мінімумів — у разі часткової втрати працездатності.

Гроші надходять на рахунок, вказаний у заяві. У разі відмови — рішення можна оскаржити в суді.

Які додаткові виплати можуть отримати військові

Матеріальна допомога на побутові потреби — надається у розмірі місячного грошового забезпечення. Для цього достатньо подати рапорт командиру. Оздоровча допомога — також виплачується в розмірі місячного забезпечення за поданням відповідного рапорту.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні продовжується державна підтримка військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, а також їхніх сімей. Серед передбачених пільг — не лише безоплатний проїзд у громадському транспорті чи знижки на оплату комунальних послуг, а й можливість проходження санаторно-курортного лікування за державний кошт.

Також ми розповідали, що у країні вже рік діють оновлені правила мобілізації. За їх недотримання Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може накласти значні штрафи: від 17 до 25 тисяч гривень для громадян, а для компаній — ще більші суми. 

виплати гроші фінанси соцвиплати УБД військовослужбовці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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