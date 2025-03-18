Борьба с ЖЭКом — как заставить работников выполнять свои функции в 2025

Женщина заполняет документы. Фото: УНИАН

Жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с ситуацией, когда их ЖЭК не выполняет свои функции или предоставляет услуги не в полном объеме. Однако вместо того, чтобы отстаивать свои права, люди часто решают все за свой счет или просто мирятся с такой ситуацией.

О том, как заставить ЖЭК выполнять свою работу в 2025 году, отмечается в статье 18 закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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Что входит в функции ЖЭКа

Независимо от формы собственности жилищно-эксплуатационные организации действуют в соответствии с действующим законодательством Украины. Это означает, что компании, отвечающие за коммунальное обслуживание, обязаны:

готовить дом к зиме;

предоставлять услуги вовремя и качественно;

реагировать на обращения жителей;

быстро ликвидировать аварии, возникшие по вине компании;

следить за состоянием инженерных сетей дома, ремонтировать их;

перечислять платежки, если услуги были некачественными или вообще не предоставлены.

Права потребителей жилищно-коммунальных услуг

Согласно закону, каждый житель имеет право требовать компенсацию за поврежденное имущество или причиненный вред здоровью из-за некачественно предоставленных услуг. Также во взаимодействии с ЖЭКом разрешено:

контролировать качество услуг;

обращаться с жалобами и заявлениями;

получить перерасчет оплаты, если услуга предоставлена не полностью или с нарушениями.

Что делать когда ЖЭК не выполняет своих обязанностей

Чтобы добиться качественного обслуживания и справедливой оплаты, потребителю следует придерживаться четкой последовательности шагов:

Заключение договора о предоставлении услуг

Согласно законам Украины, взаимоотношения с ЖЭКом должны быть закреплены договором. Этот документ является основой для выдвижения требований по качеству и объемам услуг.

Если договор не заключен, необходимо подать в обслуживающую организацию письменное обращение с просьбой заключить типовой договор. Важно также запросить полную информацию о перечне услуг, их стоимости, частоте предоставления и тарифах.

Перед подписанием обязательно внимательно изучите документ, ведь стандартные договоры могут содержать условия, не выгодные потребителю.

Подача акта-претензии

Если услуги предоставляются некачественно, подайте официальное заявление с требованием устранить нарушения. Обязательно ссылайтесь на пункты договора. В соответствии со статьей 18 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право требовать составления акта-претензии с участием представителя ЖЭКа.

Такой представитель обязан прийти в течение двух дней. Обязательно требуйте, чтобы ваше обращение было официально зарегистрировано, а у вас осталась копия с отметкой о принятии.

Судебный иск

Если ЖЭК игнорирует ваши заявления, следующий шаг — подготовка иска. В нем подробно опишите, какие услуги не предоставлены, и приложите копии всех обращений и актов. При необходимости можно привлечь экспертов для оценки ущерба. Расходы на таких специалистов в случае судебного иска, могут быть включены в сумму компенсации.

Кроме того, жалобы на бездействие ЖЭКа можно параллельно подать в органы защиты прав потребителей, местные советы или прокуратуру. Главное — иметь документальное подтверждение нарушения ваших прав.

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