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Коммунальные войны — как заставить ЖЭК вспомнить об обязанностях

18 марта 2025 11:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Борьба с ЖЭКом — как заставить работников выполнять свои функции в 2025
Женщина заполняет документы. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с ситуацией, когда их ЖЭК не выполняет свои функции или предоставляет услуги не в полном объеме. Однако вместо того, чтобы отстаивать свои права, люди часто решают все за свой счет или просто мирятся с такой ситуацией.

О том, как заставить ЖЭК выполнять свою работу в 2025 году, отмечается в статье 18 закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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Что входит в функции ЖЭКа

Независимо от формы собственности жилищно-эксплуатационные организации действуют в соответствии с действующим законодательством Украины. Это означает, что компании, отвечающие за коммунальное обслуживание, обязаны:

  • готовить дом к зиме;
  • предоставлять услуги вовремя и качественно;
  • реагировать на обращения жителей;
  • быстро ликвидировать аварии, возникшие по вине компании;
  • следить за состоянием инженерных сетей дома, ремонтировать их;
  • перечислять платежки, если услуги были некачественными или вообще не предоставлены.

Права потребителей жилищно-коммунальных услуг

Согласно закону, каждый житель имеет право требовать компенсацию за поврежденное имущество или причиненный вред здоровью из-за некачественно предоставленных услуг. Также во взаимодействии с ЖЭКом разрешено:

  • контролировать качество услуг;
  • обращаться с жалобами и заявлениями;
  • получить перерасчет оплаты, если услуга предоставлена не полностью или с нарушениями.

Что делать когда ЖЭК не выполняет своих обязанностей

Чтобы добиться качественного обслуживания и справедливой оплаты, потребителю следует придерживаться четкой последовательности шагов:

  • Заключение договора о предоставлении услуг

Согласно законам Украины, взаимоотношения с ЖЭКом должны быть закреплены договором. Этот документ является основой для выдвижения требований по качеству и объемам услуг.

Если договор не заключен, необходимо подать в обслуживающую организацию письменное обращение с просьбой заключить типовой договор. Важно также запросить полную информацию о перечне услуг, их стоимости, частоте предоставления и тарифах.

Перед подписанием обязательно внимательно изучите документ, ведь стандартные договоры могут содержать условия, не выгодные потребителю.

  • Подача акта-претензии

Если услуги предоставляются некачественно, подайте официальное заявление с требованием устранить нарушения. Обязательно ссылайтесь на пункты договора. В соответствии со статьей 18 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право требовать составления акта-претензии с участием представителя ЖЭКа.

Такой представитель обязан прийти в течение двух дней. Обязательно требуйте, чтобы ваше обращение было официально зарегистрировано, а у вас осталась копия с отметкой о принятии.

  • Судебный иск

Если ЖЭК игнорирует ваши заявления, следующий шаг — подготовка иска. В нем подробно опишите, какие услуги не предоставлены, и приложите копии всех обращений и актов. При необходимости можно привлечь экспертов для оценки ущерба. Расходы на таких специалистов в случае судебного иска, могут быть включены в сумму компенсации.

Кроме того, жалобы на бездействие ЖЭКа можно параллельно подать в органы защиты прав потребителей, местные советы или прокуратуру. Главное — иметь  документальное подтверждение нарушения ваших прав.

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