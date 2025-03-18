Боротьба з ЖЕКом — як змусити працівників виконувати свої функції у 2025

Жінка заповнює документи. Фото: УНІАН

Мешканці багатоквартирних будинків нерідко стикаються з ситуацією, коли їх ЖЕК не виконує свої функції або надає послуги не в повному обсязі. Однак замість того, щоб відстоювати свої права, люди часто вирішують усе власним коштом або просто миряться з такою ситуацією.

Про те, як змусити ЖЕК виконувати свою роботу у 2025 році, зазначається у статті 18 закону України "Про житлово-комунальні послуги".

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Що входить до функцій ЖЕКу

Незалежно від форми власності житлово-експлуатаційні організації діють відповідно до чинного законодавства України. Це означає, що компанії, котрі відповідають за комунальне обслуговування, зобов’язані:

готувати будинок до зими;

надавати послуги вчасно та якісно;

реагувати на звернення мешканців;

швидко ліквідовувати аварії, що виникли з вини компанії;

слідкувати за станом інженерних мереж будинку, ремонтувати їх;

перераховувати платіжки, якщо послуги були неякісними або взагалі не надані.

Права споживачів житлово-комунальних послуг

Відповідно до закону, кожен мешканець має право вимагати компенсацію за пошкоджене майно або завдану шкоду здоров'ю через неякісно надані послуги. Також у взаємодії з ЖЕКом дозволено:

контролювати якість послуг;

звертатися зі скаргами та заявами;

отримати перерахунок оплати, якщо послуга надана не повністю чи з порушеннями.

Що робити коли ЖЕК не виконує своїх обов’язків

Щоб домогтися якісного обслуговування та справедливої оплати, споживачу слід дотримуватись чіткої послідовності кроків:

Укладання договору про надання послуг

Відповідно до законів України, взаємовідносини з ЖЕКом мають бути закріплені договором. Цей документ є основою для висування вимог щодо якості та обсягів послуг.

Якщо договір не укладений, необхідно подати до обслуговуючої організації письмове звернення з проханням укласти типовий договір. Важливо також запросити повну інформацію про перелік послуг, їхню вартість, частоту надання та тарифи.

Перед підписанням обов'язково уважно вивчіть документ, адже стандартні договори можуть містити умови, не вигідні споживачеві.

Подача акту-претензії

Якщо послуги надаються неякісно, подайте офіційну заяву з вимогою усунути порушення. Обов’язково посилайтеся на пункти договору. Відповідно до статті 18 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", споживач має право вимагати складання акту-претензії за участю представника ЖЕКу.

Такий представник зобов’язаний прийти протягом двох днів. Обов’язково вимагайте, щоб ваше звернення було офіційно зареєстроване, а у вас залишилась копія із відміткою про прийняття.

Судовий позов

Якщо ЖЕК ігнорує ваші заяви, наступний крок — підготовка позову. У ньому детально опишіть, які послуги не надані, та прикладіть копії всіх звернень та актів. За потреби можна залучити експертів для оцінки збитків. Витрати на таких фахівців у разі судового позову можуть бути включені в суму компенсації.

Крім того, скарги на бездіяльність ЖЕКу можна паралельно подати до органів захисту прав споживачів, місцевих рад чи прокуратури. Головне — мати документальне підтвердження порушення ваших прав.

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