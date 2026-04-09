Скидки на коммунальные услуги: кому компенсируют часть расходов в 2026 году

Человек считает коммуналку.

В Украине часть граждан может платить меньше за жилищно-коммунальные услуги, оформив льготы. Размер скидки зависит от того, к какой категории относится человек. Льготы действуют в пределах установленных государством норм — то есть не на всю площадь жилья или объем услуг, а только на определенный лимит.

О том, кому из украинцев частично компенсируют расходы на коммунальные услуги в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто имеет право на коммунальные льготы в 2026 году

В зависимости от категории получателя, скидка может быть разной — 100%, 75%, 50% или 25%. Льготы предоставляются с учетом доходов или без этого. Среди тех, кто имеет право на скидки:

военные, участники боевых действий, люди с инвалидностью из-за войны и семьи погибших Защитников и Защитниц;

участники Революции Достоинства, которые пострадали;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и их семьи;

ветераны войны, люди с особыми заслугами перед государством и их родственники;

ветераны службы (армия, полиция и т.д.) и семьи погибших;

люди, получившие инвалидность во время службы, и семьи погибших или пропавших военных;

бывшие узники нацистских лагерей, репрессированные, депортированные, дети войны;

семьи спасателей, которые погибли или пропали во время службы;

многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа;

пенсионеры, которые работали в селах в медицине, образовании, культуре и некоторых других сферах и до сих пор там живут.

Если в одной семье несколько человек имеют право на льготы (например, двое военных), скидку все равно считают только для одного человека — того, у кого она больше.

От чего зависит размер льготы

Сколько именно удастся сэкономить, зависит сразу от нескольких факторов. В Пенсионном фонде Украины объяснили, что на это влияют:

Читайте также:

действующие тарифы на коммунальные услуги;

количество членов семьи, которые имеют право на льготу;

процент скидки, предусмотренный для конкретной категории;

социальные нормативы потребления, установленные государством.

Льготы на отопление, газ и электроэнергию (как централизованное, так и индивидуальное или автономное) пересчитывают дважды в год — в апреле и октябре. Это связано с продолжительностью отопительного сезона, который длится с 16 октября по 15 апреля.

Если меняется что-то важное — например, состав семьи, статус льготника, перечень услуг или даже поставщик, об этом нужно обязательно сообщить. У льготника есть 30 календарных дней, чтобы подать обновленное заявление и внести все изменения. Это необходимо для того, чтобы льготу пересчитали правильно и не возникло проблем с начислениями в будущем.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что субсидию на отопительный сезон 2025-2026 рассчитывали по установленному периоду — с 16 октября до 15 апреля. То есть даже если тепло отключили раньше по решению местных властей, на уже назначенную субсидию это не влияет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во время войны большинство людей все равно должны платить за коммуналку. Даже если жилье пустует, счета приходят. Часть начислений можно отменить, если обратиться к поставщикам с заявлением. Но некоторые долги могут тянуться годами — их просто так не спишут.