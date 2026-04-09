Знижки на комунальні послуги: кому компенсують частину витрат у 2026 році

В Україні частина громадян може платити менше за житлово-комунальні послуги, оформивши пільги. Розмір знижки залежить від того, до якої категорії належить людина. Пільги діють в межах встановлених державою норм — тобто не на всю площу житла чи обсяг послуг, а тільки на визначений ліміт.

Хто має право на комунальні пільги у 2026 році

Залежно від категорії отримувача, знижка може бути різною — 100%, 75%, 50% або 25%. Пільги надаються з урахуванням доходів або без цього. Серед тих, хто має право на знижки:

військові, учасники бойових дій, люди з інвалідністю через війну та родини загиблих Захисників і Захисниць;

учасники Революції Гідності, які постраждали;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи та їхні сім’ї;

ветерани війни, люди з особливими заслугами перед державою та їхні родичі;

ветерани служби (армія, поліція тощо) і сім’ї загиблих;

люди, які отримали інвалідність під час служби, та родини загиблих або зниклих військових;

колишні в’язні нацистських таборів, репресовані, депортовані, діти війни;

сім’ї рятувальників, які загинули або зникли під час служби;

багатодітні родини, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

пенсіонери, які працювали в селах у медицині, освіті, культурі та деяких інших сферах і досі там живуть.

Якщо в одній сім’ї кілька людей мають право на пільги (наприклад, двоє військових), знижку все одно рахують лише для однієї особи — тієї, у кого вона більша.

Від чого залежить розмір пільги

Скільки саме вдасться зекономити, залежить одразу від кількох факторів. В Пенсійному фонді України пояснили, що на це впливають:

чинні тарифи на комунальні послуги;

кількість членів сім’ї, які мають право на пільгу;

відсоток знижки, передбачений для конкретної категорії;

соціальні нормативи споживання, встановлені державою.

Пільги на опалення, газ і електроенергію (як централізоване, так і індивідуальне чи автономне) перераховують двічі на рік — у квітні та жовтні. Це пов’язано з тривалістю опалювального сезону, який триває з 16 жовтня до 15 квітня.

Якщо змінюється щось важливе — наприклад, склад сім’ї, статус пільговика, перелік послуг або навіть постачальник, про це потрібно обов’язково повідомити. У пільговика є 30 календарних днів, щоб подати оновлену заяву і внести всі зміни. Це необхідно для того, щоб пільгу перерахували правильно і не виникло проблем із нарахуваннями в майбутньому.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що субсидію на опалювальний сезон 2025–2026 розраховували за встановленим періодом — з 16 жовтня до 15 квітня. Тобто навіть якщо тепло відключили раніше за рішенням місцевої влади, на вже призначену субсидію це не впливає.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час війни більшість людей все одно мають платити за комуналку. Навіть якщо житло пустує, рахунки приходять. Частину нарахувань можна скасувати, якщо звернутися до постачальників із заявою. Але деякі борги можуть тягнутися роками — їх просто так не спишуть.