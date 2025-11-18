Нулевые счета за коммуналку — кто освобождается от уплаты в 2025

Мужчина держит счет за газ. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, большинство украинцев по-прежнему продолжают оплачивать коммунальные услуги. Однако для некоторых категорий граждан государство предусмотрело дополнительную поддержку — освобождение от платежей или их отсрочку.

О том, кто и при каких условиях может не платить за коммунальные услуги в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто может не платить коммуналку в 2025 году

Если дом или квартира пострадали от боевых действий — разрушены частично или полностью, начисления за коммунальные услуги могут остановить. Это действует до момента ремонта или получения компенсации от государства.

Льготы также предоставляются людям, которые работали в сельских школах, медицинских или культурных заведениях. Чтобы получить освобождение от оплаты, нужно подать справку с места работы в Пенсионный фонд.

Если человек не проживал в квартире более 30 дней, он может не платить за горячую воду и некоторые другие услуги. Но это нужно подтвердить документально — справкой ВПЛ, военным билетом или отметкой о пересечении границы.

Должны ли военные платить коммунальные услуги

Для украинских военных действует отдельный механизм поддержки:

Участники боевых действий получают 75% скидки на оплату газа, электричества, отопления и твердого топлива. Военные, которые стали людьми с инвалидностью вследствие войны, полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг.

Льгота не начисляется автоматически — нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление с документами.

Как уменьшить расходы на коммуналку в 2025 году

Украинцы, которые не могут оплачивать счета из-за низких доходов, могут оформить субсидию. Однако, если есть долг за коммунальные услуги, субсидию могут отказать или забрать.

Право на помощь имеют домохозяйства, где средний доход на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 грн. Именно этот показатель является основным при назначении субсидии.

Ранее мы писали, что родители, которые воспитывают троих и более детей, могут получать помощь от государства. В 2025 году такие семьи имеют право оформить скидки на оплату коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что многие украинцы из-за войны уехали за границу и оставили свои дома пустыми. Однако счета за коммуналку им все равно поступают, поэтому со временем может образоваться значительная задолженность.