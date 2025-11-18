Нульові рахунки за комуналку — хто звільняється від сплати у 2025

Чоловік тримає рахунок за газ. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, більшість українців, як і раніше, продовжують оплачувати комунальні послуги. Однак для деяких категорій громадян держава передбачила додаткову підтримку — звільнення від платежів або їхнє відтермінування.

Про те, хто та за яких умов може не платити за комунальні послуги у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто може не сплачувати комуналку у 2025 році

Якщо будинок або квартира постраждали від бойових дій — зруйновані частково або повністю, нарахування за комунальні послуги можуть зупинити. Це діє до моменту ремонту або отримання компенсації від держави.

Пільги також надаються людям, які працювали в сільських школах, медичних або культурних закладах. Щоб отримати звільнення від оплати, потрібно подати довідку з місця роботи до Пенсійного фонду.

Якщо людина не проживала у квартирі понад 30 днів, вона може не платити за гарячу воду та деякі інші послуги. Але це потрібно підтвердити документально — довідкою ВПО, військовим квитком або відміткою про перетин кордону.

Чи повинні військові сплачувати комунальні послуги

Для українських військових діє окремий механізм підтримки:

Учасники бойових дій отримують 75% знижки на оплату газу, електрики, опалення та твердого палива. Військові, які стали людьми з інвалідністю внаслідок війни, повністю звільняються від оплати комунальних послуг.

Пільга не нараховується автоматично — потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву з документами.

Як зменшити витрати на комуналку у 2025 році

Українці, які не можуть оплачувати рахунки через низькі доходи, можуть оформити субсидію. Однак, якщо є борг за комунальні послуги, субсидію можуть відмовити або забрати.

Право на допомогу мають домогосподарства, де середній дохід на одну людину за останні пів року не перевищує 4 240 грн. Саме цей показник є основним при призначенні субсидії.

Раніше ми писали, що батьки, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримувати допомогу від держави. У 2025 році такі сім’ї мають право оформити знижки на оплату комунальних послуг.

Також ми розповідали, що чимало українців через війну поїхали за кордон і залишили свої домівки порожніми. Однак рахунки за комуналку їм все одно надходять, тому з часом може утворитися значна заборгованість.