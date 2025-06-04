Компенсация за неиспользованные отпуска военнослужащим — Рада приняла новый закон

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы. Соответствующий закон приняла Верховная Рада Украины.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

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Как отмечается в пояснительной записке, целью инициативы является обеспечение права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

Что изменится в выплатах компенсации за неиспользованный отпуск

Статью 10-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" дополнили нормой о том, что денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы, подлежат:

ежегодный и основной отпуска;

дополнительный отпуск защитникам, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

дополнительный отпуск, предусмотренный статьей 16-2 Закона "Об отпусках".

Все вышеперечисленные виды отпусков подлежат денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Кроме того, в новой редакции пункта 22 указывается, что в случае гибели (смерти) военнослужащих денежная компенсация за все не использованные ими за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков выплачивается лицу (или нескольким лицам), определенному в личном распоряжении на случай плена.

В случае отсутствия такого распоряжения — компенсацию выплачивают лицам, указанным в пункте 6 статьи 9 вышеуказанного Закона:

жене (мужу) военнослужащего;

законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей;

детям из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законным представителям;

родителям военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, которые получают от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии, что эти права не были возобновлены).

Выплата осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Если военный не имеет близких родственников, в случае его гибели компенсация за неиспользованные дни отпуска входит в состав наследства.

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