Компенсація за невикористані відпустки військовослужбовцям — Рада ухвалила новий закон

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток будуть підлягати грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України.

Про це пише "Судово-юридична газета".

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Як зазначається в пояснювальній записці, метою ініціативи є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Що зміниться у виплатах компенсації за невикористану відпустку

Статтю 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнили нормою про те, що грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби, підлягають:

щорічна та основна відпустки;

додаткова відпустка захисникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

додаткова відпустка, передбачена статтею 16-2 Закону "Про відпустки".

Усі переховані вище види відпусток підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Крім того, у новій редакції пункту 22 вказується, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток виплачується особі (або кільком особам), визначеній в особистому розпорядженні на випадок полону.

В разі відсутності такого розпорядження — компенсацію виплачують особам, зазначеним у пункті 6 статті 9 вищевказаного Закону:

дружині (чоловіку) військовослужбовця;

законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей;

дітям з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам;

батькам військовослужбовців (крім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав, за умови, що ці права не були поновлені).

Виплата здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо військовий не має близьких родичів, у разі його загибелі компенсація за невикористані дні відпустки входить до складу спадщини.

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