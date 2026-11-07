Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

За нарушение своих прав человек может потребовать через суд компенсацию морального вреда. Речь идет не только о случаях, когда кто-то причинил физическую боль или нанес травму. Основанием для иска могут стать и душевные страдания, унижение или другие серьезные последствия чужих действий. Размер выплаты зависит от обстоятельств и назначается судом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь.

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За что можно получить компенсацию морального вреда

Обратиться в суд можно, если из-за противоправных действий другого человека или нарушения своих прав потерпевший испытал физические или душевные страдания. Основаниями для возмещения могут быть:

Физическая боль и страдания из-за травмы, увечья или иного ущерба здоровью.

Душевные переживания из-за противоправных действий в отношении самого человека, членов его семьи или близких родственников.

Страдания вследствие повреждения или уничтожения имущества.

Унижение чести, достоинства или деловой репутации.

Вопрос компенсации также может возникать в связи с уголовными и коррупционными правонарушениями. Отдельно закон предусматривает возмещение ущерба вследствие незаконных решений или действий правоохранительных органов, прокуратуры или суда.

Сколько денег можно требовать за моральный ущерб

Закон не устанавливает минимальной или максимальной суммы компенсации. Поэтому человек сам оценивает, каким страданиям он подвергся, и указывает желаемую сумму в иске. Но окончательное решение о размере возмещения принимает суд.

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При этом он учитывает:

насколько серьезным было правонарушение;

какие физические и душевные страдания испытал человек;

потерял ли он трудоспособность или другие важные возможности;

степень вины того, кто причинил вред;

как долго длились страдания и насколько сильно изменилась жизнь потерпевшего.

Суд также оценивает, сможет ли человек преодолеть последствия пережитого, и руководствуется принципами разумности и справедливости.

Кроме того, существует отдельное правило относительно компенсации за время незаконного пребывания под следствием или в суде. В таких случаях возмещение рассчитывается из суммы не менее одной минимальной заработной платы за каждый месяц.

Кто может получить бесплатную помощь для обращения в суд

Подготовить иск о компенсации морального вреда самостоятельно бывает сложно. Некоторые украинцы могут получить бесплатную юридическую помощь. Такое право имеют:

люди с низкими доходами;

дети;

внутренне перемещенные лица;

ветераны войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов.

Право на такую помощь определяется в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О бесплатной юридической помощи".

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