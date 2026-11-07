Гроші у конверті. Фото: Новини.LIVE

За порушення своїх прав людина може вимагати через суд компенсацію моральної шкоди. Йдеться не лише про випадки, коли хтось завдав фізичного болю або травмував. Підставою для позову можуть стати й душевні страждання, приниження чи інші серйозні наслідки чужих дій. Розмір виплати залежить від обставин і призначається судом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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За що можна отримати компенсацію моральної шкоди

Звернутися до суду можна, якщо через протиправні дії іншої людини або порушення своїх прав потерпілий зазнав фізичних чи душевних страждань. Підставами для відшкодування можуть бути:

Фізичний біль і страждання через травму, каліцтво або інше ушкодження здоров'я.

Душевні переживання через протиправні дії щодо самої людини, членів її сім'ї чи близьких родичів.

Страждання через пошкодження або знищення майна.

Приниження честі, гідності чи ділової репутації.

Питання компенсації також може виникати через кримінальні та корупційні правопорушення. Окремо закон передбачає відшкодування шкоди через незаконні рішення або дії правоохоронних органів, прокуратури чи суду.

Скільки грошей можна вимагати за моральну шкоду

Закон не встановлює мінімальної чи максимальної суми компенсації. Тому людина сама оцінює, яких страждань зазнала, і зазначає бажану суму в позові. Але остаточне рішення про розмір відшкодування ухвалює суд.

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При цьому він враховує:

наскільки серйозним було правопорушення;

яких фізичних і душевних страждань зазнала людина;

чи втратила вона працездатність або інші важливі можливості;

ступінь вини того, хто завдав шкоди;

як довго тривали страждання та наскільки сильно змінилося життя потерпілого.

Суд також оцінює, чи може людина подолати наслідки пережитого, та керується принципами розумності й справедливості.

Також є окреме правило щодо компенсації за час незаконного перебування під слідством чи судом. У таких випадках відшкодування розраховують з суми щонайменше однієї мінімальної заробітної плати за кожен місяць.

Хто може отримати безоплатну допомогу для звернення до суду

Підготувати позов про компенсацію моральної шкоди самостійно буває складно. Деякі українці можуть отримати безоплатну правничу допомогу. Таке право мають:

люди з низькими доходами;

діти;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів.

Право на таку допомогу визначають відповідно до статті 14 Закону України "Про безоплатну правничу допомогу".

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