Україна
Компенсация расходов на похороны — сколько можно получить в 2026

Ua ru
3 января 2026
Деньги на погребение — кому и какие суммы компенсирует государство в 2026 году
Похороны сегодня могут стоить десятки тысяч гривен. В то же время не все знают, что государство частично компенсирует эти расходы. Такую помощь выплачивает Пенсионный фонд Украины.

О том, какую помощь на погребение могут получить украинцы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько денег на погребение можно получить от государства в 2026 году

Специалисты YouTube-канала "Мережа права" рассказали, что размер помощи зависит от того, кем был умерший человек и какую пенсию он получал.

  1. Работающее лицо — 4 100 грн. Выплату осуществляет Фонд социального страхования, а заявление нужно подавать работодателю.
  2. Лицо без работы и без пенсии — сумму определяет местная власть. Она может отличаться в зависимости от общины или области.
  3. Человек с "гражданской" пенсией (по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") — выплачивают две месячные пенсии. Например, если пенсия была 4 000 грн, помощь составит 8 000 грн.
  4. Военный пенсионер (по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц") — три месячные пенсии, но не менее 16 640 грн (пять прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).

Кто имеет право на выплату

Получить средства может любой, кто организовал и оплатил похороны. Это не обязательно должен быть родственник. Нужно иметь документы, подтверждающие расходы:

  • квитанции;
  • фискальные чеки;
  • договор с ритуальной службой.

Способ погребения (захоронение или кремация) не влияет на размер помощи.

Куда обращаться и какие документы нужно иметь

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что для оформления выплаты следует обратиться в любой сервисный центр — независимо от места жительства умершего. Нужны документы:

  • паспорт заявителя;
  • реквизиты банковского счета (IBAN);
  • заявление на выплату (бланк дадут в ПФУ);
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти.

Если смерть произошла за границей, нужно иметь легализованное иностранное свидетельство о смерти. Подать заявление можно только лично — онлайн-оформление пока не работает. Если нет банковского счета, деньги можно получить через сервис "Быстрая копейка" в Ощадбанке.

Ранее мы писали, что до конца декабря 2025 года украинцам могут перечислить до 6 тысяч гривен. Это выплата сразу за два месяца: октябрь и ноябрь — в рамках программы "Национальный кэшбэк".

Также мы рассказывали, что отдельные граждане в Украине имеют право на статус "ребенок войны". Он дает доступ к социальным льготам, в частности облегченному оформлению отпусков, скидкам на коммунальные услуги и другой поддержке от государства.

