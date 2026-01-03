Гроші на поховання — кому та які суми компенсує держава у 2026 році

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Похорон сьогодні може коштувати десятки тисяч гривень. Водночас не всі знають, що держава частково компенсує ці витрати. Таку допомогу виплачує Пенсійний фонд України.

Про те, яку допомогу на поховання можуть отримати українці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки грошей на поховання можна отримати від держави у 2026 році

Фахівці YouTube-каналу "Мережа права" розповіли, що розмір допомоги залежить від того, ким була померла людина та яку пенсію вона отримувала.

Працююча особа — 4 100 грн. Виплату здійснює Фонд соціального страхування, а заяву потрібно подавати роботодавцю. Особа без роботи й без пенсії — суму визначає місцева влада. Вона може відрізнятися залежно від громади чи області. Людина із "цивільною" пенсією (за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") — виплачують дві місячні пенсії. Наприклад, якщо пенсія була 4 000 грн, допомога становитиме 8 000 грн. Військовий пенсіонер (за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб") — три місячні пенсії, але не менше 16 640 грн (п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Хто має право на виплату

Отримати кошти може будь-хто, хто організував і оплатив похорон. Це не обов’язково має бути родич. Потрібно мати документи, що підтверджують витрати:

квитанції;

фіскальні чеки;

договір із ритуальною службою.

Спосіб поховання (захоронення чи кремація) не впливає на розмір допомоги.

Куди звертатися і які документи потрібно мати

В Пенсійному фонді України пояснюють, що для оформлення виплати слід звернутися до будь-якого сервісного центру — незалежно від місця проживання померлого. Потрібні документи:

паспорт заявника;

реквізити банківського рахунку (IBAN);

заява на виплату (бланк дадуть у ПФУ);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть.

Якщо смерть сталася за кордоном, потрібно мати легалізоване іноземне свідоцтво про смерть. Подати заяву можна лише особисто — онлайн-оформлення наразі не працює. Якщо немає банківського рахунку, гроші можна отримати через сервіс "Швидка копійка" в Ощадбанку.

