Україна
Деякі українці отримають подвійні виплати у грудні — кому чекати

Деякі українці отримають подвійні виплати у грудні — кому чекати

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 17:25
Подвійні виплати у грудні 2025 — кому на карту може прийти до 6 000 грн
Чоловік з картою і смартфоном. Фото: Pexels

До кінця грудня 2025 року на банківські рахунки українців надійде виплата в розмірі до 6 000 грн. Це подвійна сума за листопад і жовтень — нарахування за державною програмою "Національний кешбек".

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про кешбек-виплату наприкінці грудня.

Подвійний кешбек у грудні

Програма "Національний кешбек" передбачає, що виплата за попередній місяць нараховується наприкінці наступного. Тобто кошти за жовтень мали надійти ще в листопаді.

Однак у Міністерстві економіки попередили, що кешбек за жовтень українці отримають у другій декаді грудня, за листопад — планово в кінці місяця. Адже вереснева сума була нарахована аж 29-30 листопада.

У соціальній мережі Threads пресслужба Дії підтвердила, що кешбек за жовтень врахували у виплату накопичень за листопад. Подвійна сума за два місяці одразу надійде на обрану картку, тому хвилюватися через затримки не потрібно.

Операції вже перебувають в обробці, однак точна дата фінансового надходження невідома. Натомість кешбек за грудень українці отримають планово в лютому 2026 року, після чого графік вирівняється.

Скільки можуть отримати українці у грудні

Програма передбачає нарахування кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва у розмірі 10% від вартості. Однак максимальна сума за місяць не може перевищувати 3 000 грн. Таким чином, наприкінці грудня 2025 року найбільш активним покупцям виплатять до 6 000 грн.

Ці кошти дозволяється витрачати на оплату комунальних послуг, ліки, продукти харчування, книги, поштові послуги і благодійність. Утім не можна зняти готівку з рахунку чи переказати суму на іншу картку, навіть власну.

Нагадаємо, для українців подовжили термін використання коштів за програмою "Зимова підтримка". Отримувачі допомоги через Укрпошту можуть витратити 1 000 грн до кінця лютого 2026 року.

Також ми писали, що наприкінці 2025 року в Україні стартували виплати за програмою фінансової допомоги "Зимова підтримка". Кожному громадянину нараховують 1 000 грн на карту "Національний кешбек".

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
