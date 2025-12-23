Двойные выплаты в декабре 2025 — кому на карту может прийти до 6 000 грн

Мужчина с картой и смартфоном. Фото: Pexels

До конца декабря 2025 года на банковские счета украинцев поступит выплата в размере до 6 000 грн. Это двойная сумма за ноябрь и октябрь — начисления по государственной программе "Национальный кэшбек".

Двойной кэшбек в декабре

Программа "Национальный кэшбек" предусматривает, что выплата за предыдущий месяц начисляется в конце следующего. То есть деньги за октябрь должны были поступить еще в ноябре.

Однако в Министерстве экономики предупредили, что кэшбек за октябрь украинцы получат во второй декаде декабря, за ноябрь — планово в конце месяца. Ведь сентябрьская сумма была начислена аж 29-30 ноября.

В социальной сети Threads пресс-служба Дії подтвердила, что кэшбек за октябрь учли в выплату накоплений за ноябрь. Двойная сумма за два месяца сразу поступит на выбранную карту, поэтому волноваться из-за задержек не нужно.

Операции уже находятся в обработке, однако точная дата финансового поступления неизвестна. Зато кэшбек за декабрь украинцы получат планово в феврале 2026 года, после чего график выровняется.

Сколько могут получить украинцы в декабре

Программа предусматривает начисление кэшбека за покупку товаров отечественного производства в размере 10% от стоимости. Однако максимальная сумма за месяц не может превышать 3 000 грн. Таким образом, в конце декабря 2025 года наиболее активным покупателям выплатят до 6 000 грн.

Эти деньги разрешается тратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты питания, книги, почтовые услуги и благотворительность. Впрочем, нельзя снять наличные со счета или перевести сумму на другую карту, даже собственную.

