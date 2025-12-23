Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторые украинцы получат двойные выплаты в декабре — кому ждать

Некоторые украинцы получат двойные выплаты в декабре — кому ждать

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 17:25
Двойные выплаты в декабре 2025 — кому на карту может прийти до 6 000 грн
Мужчина с картой и смартфоном. Фото: Pexels

До конца декабря 2025 года на банковские счета украинцев поступит выплата в размере до 6 000 грн. Это двойная сумма за ноябрь и октябрь — начисления по государственной программе "Национальный кэшбек".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о кэшбек-выплате в конце декабря.

Реклама
Читайте также:

Двойной кэшбек в декабре

Программа "Национальный кэшбек" предусматривает, что выплата за предыдущий месяц начисляется в конце следующего. То есть деньги за октябрь должны были поступить еще в ноябре.

Однако в Министерстве экономики предупредили, что кэшбек за октябрь украинцы получат во второй декаде декабря, за ноябрь — планово в конце месяца. Ведь сентябрьская сумма была начислена аж 29-30 ноября.

В социальной сети Threads пресс-служба Дії подтвердила, что кэшбек за октябрь учли в выплату накоплений за ноябрь. Двойная сумма за два месяца сразу поступит на выбранную карту, поэтому волноваться из-за задержек не нужно.

Операции уже находятся в обработке, однако точная дата финансового поступления неизвестна. Зато кэшбек за декабрь украинцы получат планово в феврале 2026 года, после чего график выровняется.

Сколько могут получить украинцы в декабре

Программа предусматривает начисление кэшбека за покупку товаров отечественного производства в размере 10% от стоимости. Однако максимальная сумма за месяц не может превышать 3 000 грн. Таким образом, в конце декабря 2025 года наиболее активным покупателям выплатят до 6 000 грн.

Эти деньги разрешается тратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты питания, книги, почтовые услуги и благотворительность. Впрочем, нельзя снять наличные со счета или перевести сумму на другую карту, даже собственную.

Напомним, для украинцев продлили срок использования средств по программе "Зимняя поддержка". Получатели помощи через Укрпошту могут потратить 1 000 грн до конца февраля 2026 года.

Также мы писали, что в конце 2025 года в Украине стартовали выплаты по программе финансовой помощи "Зимняя поддержка". Каждому гражданину начисляют 1 000 грн на карту "Национальный кэшбэк".

выплаты финансовая помощь деньги банковские карты кэшбэк
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации