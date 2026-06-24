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Главная Экономика Коммунальные льготы для людей с инвалидностью: у кого будут скидки в июле

Коммунальные льготы для людей с инвалидностью: у кого будут скидки в июле

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 18:05
Льготы для людей с инвалидностью: кто меньше за коммунальные услуги
Коммунальные льготы для людей с инвалидностью. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года государство продолжит оказывать различные виды поддержки людям, нуждающимся в дополнительной социальной защите. Важной формой помощи остаются льготы, которые помогают снизить расходы на повседневные нужды. Поэтому стоит знать, могут ли люди с инвалидностью получить скидку при оплате коммунальных услуг и что для этого нужно.

О том, будут ли у людей с инвалидностью льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Имеют ли люди с инвалидностью право на коммунальные льготы

Сама по себе инвалидность, полученная в результате общего заболевания, не дает автоматического права на скидки при оплате жилья или коммунальных услуг. Однако местные органы власти могут вводить собственные программы поддержки для малообеспеченных жителей общины и компенсировать часть расходов за счет местного бюджета.

Кроме того, люди с инвалидностью I, II и III групп могут оформить жилищную субсидию. Такая помощь покрывает часть расходов на:

  • газ;
  • воду;
  • отопление;
  • электроэнергию.

Субсидия для людей с инвалидностью назначается органами социальной защиты на общих условиях.

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При каких обстоятельствах человек с инвалидностью может получить скидку на коммунальные услуги

Гражданам, получившим инвалидность в результате войны, государство оказывает более широкую поддержку. Независимо от группы инвалидности (I, II или III), они имеют право на 100% компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Также им бесплатно предоставляются твердое топливо и сжиженный газ в пределах установленных государством норм.

Эти льготы распространяются не только на самого льготника, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним. К ним относятся:

  • дети до 18 лет;
  • супруг или супруга;
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, находящиеся под опекой или попечительством;
  • совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы с детства.

Для семей, все члены которых являются нетрудоспособными, действуют особые условия. В таком случае норма газа для отопления увеличивается: на каждого льготника учитывается 42 кв. м отапливаемой площади, а дополнительно на всю семью — еще 21 кв. м.

Какие документы необходимы для оформления льгот в 2026 году

Чтобы получить льготы на оплату коммунальных услуг в связи с инвалидностью в результате войны, необходимо подать:

  • заявление о предоставлении льготы;
  • копию регистрационного номера налогоплательщика (РНОКПП);
  • копию паспорта (оригинал необходимо предъявить для проверки);
  • заявление о внесении информации в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Также понадобятся документы, подтверждающие право на льготу как самого заявителя, так и членов его семьи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторые люди могут получить статус "ребёнок войны". Он даёт право на различные льготы от государства, в частности дополнительные трудовые гарантии, скидки на коммунальные услуги и другие виды помощи.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году люди с инвалидностью имеют право на государственные выплаты. Размер пенсии зависит от группы инвалидности, страхового стажа и особых обстоятельств. На сумму может повлиять прохождение военной службы или участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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