Статус "ребёнок войны" в Украине: кто может получить и какие льготы с ним можно оформить летом 2026 года

Какие льготы предоставляет статус "ребёнок войны" в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане имеют право на статус "ребёнок войны", который даёт доступ к ряду социальных льгот и гарантий. В частности, речь идёт о дополнительных правах на работе, льготах по оплате коммунальных услуг и других видах государственной поддержки.

О том, кто может получить статус "ребёнок войны" и какие льготы он гарантирует в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной социальной сервисной службы Украины.

Кто может получить статус "ребёнок войны"

Статус "ребёнок войны" могут получить люди, которым на момент окончания Второй мировой войны ещё не исполнилось 18 лет. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения. После подтверждения права соответствующая отметка вносится в пенсионное удостоверение.

На какие льготы могут рассчитывать "дети войны" в 2026 году

Обладатели такого статуса имеют ряд преимуществ. Они:

могут самостоятельно выбирать время ежегодного оплачиваемого отпуска,

имеют преимущественное право остаться на работе при сокращении штата;

могут ежегодно брать до 14 дней дополнительного отпуска за свой счет.

Кроме того, в случае временной нетрудоспособности им выплачивают 100% больничных независимо от страхового стажа. Также они имеют первоочередное право на получение земельного участка для строительства жилья или ведения садоводства.

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Отдельно предусмотрена и коммунальная льгота — 25% скидки на оплату газа, электроэнергии и других жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. Однако воспользоваться ею могут только те семьи, чей среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленный законом показатель.

Предоставляются ли льготы детям, пострадавшим от современных военных конфликтов

На сайте Верховной Рады Украины отмечается, что для детей, пострадавших от современной российской агрессии, существует другой статус — "ребёнок, пострадавший в результате военных действий и вооружённых конфликтов".

Его могут получить несовершеннолетние, которые получили ранения, подверглись насилию, незаконному перемещению, находились в плену или получили психологическую травму в результате войны.

Перечень льгот для таких детей остается ограниченным. На данный момент — это бесплатное питание в детских садах, школах и учреждениях профессионального образования. Дополнительную поддержку могут оказывать местные власти, но ее объем зависит от решений территориальной общины.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди с большим трудовым стажем могут оформить статус "Ветеран труда". Он дает право на дополнительные льготы и социальную поддержку от государства. Поэтому стоит знать, кто может получить этот статус и что он дает в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие пенсионеры до сих пор не знают, что могут рассчитывать не только на пенсию, но и на другие выплаты и льготы. Часть помощи назначается автоматически, но за некоторыми видами поддержки нужно обращаться самостоятельно. Если не подать необходимые документы, можно лишиться положенных выплат или льгот.