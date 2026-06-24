Статус "дитина війни" в Україні: хто може отримати та які пільги з ним можна оформити влітку 2026 року

Які пільги дає статус "дитина війни" у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни мають право на статус "дитина війни", який дає доступ до низки соціальних пільг і гарантій. Зокрема, йдеться про додаткові права на роботі, пільги на оплату комунальних послуг та інші види державної підтримки.

Про те, хто може отримати статус "дитина війни" та які пільги він гарантує у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дані Національної соціальної сервісної служби України.

Хто може отримати статус "дитина війни"

Статус "дитина війни" можуть отримати люди, яким на момент завершення Другої світової війни ще не виповнилося 18 років. Для цього потрібно звернутися до органів соціального захисту населення. Після підтвердження права відповідна відмітка вноситься до пенсійного посвідчення.

На які пільги можуть розраховувати "діти війни" у 2026 році

Власники такого статусу мають низку переваг. Вони:

можуть самостійно обирати час щорічної оплачуваної відпустки,

мають переважне право залишитися на роботі під час скорочення штату;

можуть щороку брати до 14 днів додаткової відпустки за власний рахунок.

Крім того, у разі тимчасової непрацездатності їм виплачують 100% лікарняних незалежно від страхового стажу. Також вони мають першочергове право на отримання земельної ділянки для будівництва житла або ведення садівництва.

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Окремо передбачена й комунальна пільга — 25% знижки на оплату газу, електроенергії та інших житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм. Однак скористатися нею можуть лише ті сім’ї, чий середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців не перевищує визначений законом показник.

Чи надаються пільги дітям, які постраждали від сучасних військових конфліктів

На сайті Верховної Ради України зазначається, що для дітей, які постраждали від сучасної російської агресії, існує інший статус — "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів".

Його можуть отримати неповнолітні, які зазнали поранень, насильства, незаконного переміщення, перебували в полоні або отримали психологічну травму через війну.

Перелік пільг для таких дітей залишається обмеженим. Наразі — це безплатне харчування в дитячих садках, школах і закладах професійної освіти. Додаткову підтримку можуть надавати місцеві громади, але її обсяг залежить від рішень територіальної громади.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди з великим трудовим стажем можуть оформити статус "Ветеран праці". Він дає право на додаткові пільги та соціальну підтримку від держави. Тому варто знати, хто може отримати цей статус і що він дає у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато пенсіонерів досі не знають, що можуть розраховувати не лише на пенсію, а й на інші виплати та пільги. Частину допомоги призначають автоматично, але за деякими видами підтримки потрібно звертатися самостійно. Якщо не подати необхідні документи, можна втратити належні виплати або пільги.